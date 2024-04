Picchi glicemici: la bufala che continua ad ingannare il web

Si verifica in risposta alla digestione , assorbimento ed eventuale metabolizzazione dei macronutrienti energetici contenuti nei pasti ( non solo dell' amido e degli zuccheri ).

Ciò significa che è perfettamente normale che, in seguito ad un pasto, si assista all' aumento della glicemia e dell'insulina, e poi alla loro diminuzione.

Tutti i carboidrati digeriti, assorbiti (ed eventualmente metabolizzati, come il fruttosio e il galattosio ) vengono convertiti in glucosio e immessi nel sangue, alzando la glicemia . Ecco perché, dopo i pasti principali , si registrano valori che raggiungono i 140 mg/dl .

In una dieta che comprende cereali e derivati, patate , legumi e frutta, la maggior parte del glucosio proviene dalla dieta – anche il fegato è in grado di produrlo anche da solo, soprattutto a partire da alcuni amminoacidi .

da un'ipotetica condizione di digiuno (ipotizziamo una glicemia di 80 mg/dl), a seguito di una bella porzione di riso, o patate, o pane bianco , o pasta , o gallette ecc., nella prima mezzora assistiamo all' incremento glicemico che raggiunge un valore massimo (più o meno di 70-120 mg/dl, a seconda di molte altre variabili), dopo di che diminuisce progressivamente in circa un'ora e mezza , fino a toccare nuovamente il valore basale (gli 80 mg/dl iniziali). Sono trascorse pressappoco 2 ore in tutto.

Il cosiddetto "picco" si riferisce alla velocità con la quale la glicemia si alza; ma perché dovrebbe essere nocivo? In verità, nelle persone normali e comuni, per nessuna ragione .

Perché si tratta di una bufala?

Analizziamo velocemente queste due teorie e spieghiamo perché sono sbagliate nella maggior parte dei soggetti sani, oppure raramente manifeste.

Prima di tutto, l'insulina non è un ormone ingrassante. Anzi, soprattutto nello sportivo, è altamente compartimentale, e la sua azione risulta fondamentale a riempire i muscoli di glucosio/glicogeno, e per migliorare la composizione corporea (favorisce la sintesi proteica, spinge l'anabolismo muscolare ecc.).

Certo, in presenza di bilancio calorico positivo, ovvero se mangiamo troppo, l'insulina induce una maggior sintesi e deposito di grassi, e ne ostacola il consumo da parte delle cellule. Ma il problema non è l'insulina in sé, bensì le calorie in eccesso

Questo concetto diventa ovvio se facciamo una banale analogia: se l'insulina è "il muratore", e le calorie sono "i mattoni", avere "più manodopera, ma senza le materie prime, non consentirebbe di costruire una casa".

Nella patologia, però, la questione si complica. L'insulino-resistenza (meccanismo "principe" del diabete 2), ovvero la desensibilizzazione del meccanismo di captazione dell'insulina da parte delle cellule, invalida l'azione ipoglicemizzante dell'insulina, provocando alti livelli glicemici e insulinici per lungo tempo. Oltre a causare una serie di sintomi disagevoli, questa situazione spinge l'insulina ad agire sul tessuto adiposo, perdendo la sua funzione compartimentale verso i muscoli, enfatizzando l'azione ingrassante e causando una serie di complicazioni metaboliche gravi (aumento del rischio cardiovascolare). Paradossalmente, in questo caso il problema non è assolutamente il "picco"; anzi, spesso avviene una bassa risposta insulinica, che però rimane costante nelle ore a venire, e non consente di abbassare la glicemia in modo efficacie.

In tutto questo dovremmo contestualizzare anche il ruolo della leptina e parlare della resistenza leptinica; ma rimandiamo l'argomento ad un altro articolo dedicato.

In definitiva, la glicemia e l'insulina "non sono cattive" e non fanno ingrassare; ma, nel contesto di una dieta ipercalorica e di sedentarietà, possono contribuire al meccanismo patologico che promuove il sovrappeso e il diabete mellito tipo 2 .

Parliamo ora del rimbalzo glicemico, ovvero dell'ipoglicemia riflessa a seguito del picco glicemico post-prandiale. Iniziamo col dire che, nel 99,99% dei casi, questa fantomatica "ipoglicemia" non trova conferma diagnostico-strumentale; ovvero, di tutti coloro che sostengono di soffrire del rimbalzo glicemico, praticamente nessuno ne ha la prova certa – perché non ha eseguito alcuna analisi del sangue. Non dovremmo, quindi, attribuire nomi tecnici a situazioni ipotetiche.

Ma cosa avviene, nel pratico, alle persone sane che, dopo aver mangiato "qualcosina", avvertono una "voragine allo stomaco" e la tipica sensazione di debolezza?

Di solito, il problema è semplicemente che si ha mangiato poco e, eventualmente, anche in maniera "inutilmente dissociata".

Chi soffre di questa spiacevole reazione può notare che avviene soprattutto dopo un periodo di digiuno prolungato e con modeste porzioni di alimenti a base di carboidrati. Il classico esempio sono le 2 gallette con miele per colazione, magari con una tazza di tè zuccherato.

Addirittura, certi soggetti affermano che, "digiunando completamente", non riscontrano gli stessi problemi. La spiegazione più logica è la seguente.

L'organismo affronta il digiuno, e il deficit calorico in genere, in modo molto efficiente. Innesca l'asse catabolico del glucagone e di altri ormoni deputati al supporto della glicemia, alla lipolisi, all'aumento del consumo di grassi da parte delle cellule, alla riduzione delle attività anaboliche, liberando e consumando corpi chetonici ecc.

Mangiando si interrompe questo "splendido" meccanismo e si inverte rapidamente la tendenza. Tuttavia, se la quantità energetica è insufficiente, l'organismo si trova rapidamente senza macronutrienti, ed è costretto a invertire di nuovo il processo. Durante questa fase, nelle persone sensibili, è possibile sperimentare una provvisoria sensazione di fame.

Quindi, il problema sono i carboidrati e il picco glicemico? No. Perché, se la glicemia cala velocemente, e si innesca l'appetito, significa che l'organismo ha già usato tutto il glucosio messo a disposizione.

Infatti, questa evenienza si manifesta principalmente durante le diete ipocaloriche, oppure durante le normocaloriche mal ripartite.

La pressoché totalità delle persone può risolvere questo problema aumentando la porzione, oppure mischiando i macronutrienti (aggiungendo proteine e grassi, ma anche fibre) per ridurre la velocità digestiva, guadagnando un po' più di autonomia– parliamo di minuti.

Non dimentichiamo che sperimentare fame dopo un'ora o novanta minuti da uno spuntino è pressoché normale; non si tratta di un rimbalzo glicemico.