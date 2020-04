Pesce e Prodotti della Pesca

Introduzione Definizione di "pesce" Quella del pesce è una superclasse biologica di animali vertebrati a sangue freddo, acquatici e dotati di branchie per la respirazione subacquea.

Il gruppo dei pesci propriamente detti non comprende i crostacei, i molluschi e i mammiferi marini. Pesce o prodotti della pesca? Per differenziarlo dai prodotti terrestri di origine animale, e in virtù del ruolo primario che esercita nell’alimentazione umana, il pesce è comunemente raggruppato nella più generica categoria dei "prodotti della pesca", assieme ai molluschi e ai crostacei.

Prodotti della pesca è una dicitura abbastanza "estranea" al verbo e al gergo comuni; infatti, dal punto di vista strettamente alimentare e gastronomico "casereccio", con "pesce" si fa riferimento alla parte edibile degli animali acquatici in genere (identificando non solo i pesci propriamente detti, ma anche tutti gli altri).

Vediamoli più nel dettaglio.

Pesce nella Dieta Comparazione delle principali differenze chimiche e nutrizionali tra i prodotti della pesca.

Umidità % Proteine% Lipidi% Zuccheri% Ceneri % Pesci 60-84 15-27 0.1-30 Tracce 0.8-2.0 Crostacei 70-82 13-24 0.5-1.5 0.3-1.3 1.0-4.0 Molluschi 78-82 11-18 1.0-2.5 1.6-6.0 1.0-3.5

Per correttezza tecnica e divulgativa, di seguito documenteremo esclusivamente gli aspetti inerenti alla categoria "pesci propriamente detti", rimandando la lettura di ciò che riguarda molluschi e crostacei agli appositi articoli presenti nel sito.