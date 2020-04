Pesce e Salute: quali Pesci Preferire?

Pesci Grassi Sono definiti pesci grassi quelli che contengono oltre il 9% di grassi.

I pesci grassi hanno un apporto calorico che supera sempre le 150 kcal e talvolta oltrepassa le 300 kcal (capitone di allevamento). Questo aspetto li rende poco adatti, soprattutto in porzioni considerevoli e con frequenza di consumo elevata, alla dieta dei soggetti in sovrappeso.

Proprio a causa dell'alta percentuale lipidica (che può incidere fino ad oltre l'80% sull'energia totale dell'alimento), i pesci grassi sono obbiettivamente meno digeribili.

I pesci grassi di maggior interesso sono quelli ricchi dei due omega 3, in particolare acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA); d'altro canto, non sempre la grassezza dei prodotti ittici è direttamente correlata alla percentuale di EPA e DHA.

Il tenore di grassi polinsaturi (omega 3) incide negativamente sulla conservazione del pesce; la capacità di mantenimento, già di per sé limitata a causa dell'attività enzimatica muscolare e della natura chimica proteica, è penalizzata dalla tendenza ossidativa di questi grassi.

Quasi tutti i pesci grassi contengono alte quantità di vitamina A e di vitamina D, poiché si tratta di molecole liposolubili. Nota: il fegato dei pesci, sia grassi che magri, è particolarmente ricco di vitamina D.

In totale, 1-2 porzioni settimanali da 100-150g di pesce grasso fresco risultano quindi più che sufficienti. Come alternativa si possono scegliere i pesci grassi conservati; d'altro canto, in questo caso è necessario ridurre la porzione a non più di 50 g. Pesce azzurro grasso La categoria del pesce azzurro, di per sé rinomata grazie alla ricchezza in acidi grassi omega 3, include vari pesci con percentuali lipidiche anche molto differenti tra loro. Quello del pesce azzurro grasso è probabilmente l'insieme di prodotti ittici dotato della maggior quantità di omega 3. In seguito torneremo sul pregio nutrizionale di questa categoria. Salmone Di salmone ne esistono molte specie, ma la più conosciuta è quella dell'Oceano Atlantico.

Può essere d'allevamento o selvaggio, anche se la popolazione allo stato brado sta calando drasticamente a causa del prelievo intensivo, dell'antagonismo biologico di specie aliene e per colpa delle parassitosi diffuse dagli allevamenti.

E' molto apprezzato per le sue carni che sono tenere, gustose, con pochissime spine e dal colore rosa intenso. Attenzione però, il salmone selvatico acquisisce un pigmento roseo naturale grazie a una dieta ricca di crostacei, mentre quello allevato viene nutrito con mangimi arricchiti di vitamina A o krill (quest'ultima, una soluzione valutata poco eco sostenibile). Naturalmente ricco di omega 3, contiene meno grassi essenziali se nutrito in cattività. Anguilla e capitone L'anguilla e/o capitone (femmina adulta) è forse il pesce più grasso in assoluto.

Non apporta molti omega 3 e, dal punto di vista nutrizionale, viene considerata poco raccomandabile al consumo frequente.

Tuttavia, si osservano differenze notevoli della composizione nutrizionale a seconda della provenienza e del metodo di cottura. Un'anguilla selvatica pescata in mare, di medie dimensioni, cucinata alla griglia, ha circa la metà dei grassi rispetto a un capitone allevato in valle e cucinato in umido. Fegato e uova fresche di pesce Le uova fresche e il fegato di pesce sono quello che, per gli animali di terra, viene definito “quinto quarto”.

Sono prodotti ricchissimi di omega 3 e di vitamina D, tant'è che se ne estrae un olio con finalità medicinali (da sempre rimedio antirachitico).

Le uova più utilizzate sono: di muggine, di storione (caviale), di pesce volante e di lompo. Il fegato più conosciuto è invece quello di merluzzo, ma sono commestibili quelli di tutti i pesci (attenzione ai pesci troppo grossi come il tonno, potrebbero contenere alte percentuali di inquinanti).

La porzione media è scarsa, di poche decine di grammi, e dovrebbe avere una frequenza saltuaria. Lattarini o acquadelle I lattarini o acquadelle sono pesci che, anche da adulti, rimangono di piccole dimensioni. Non devono essere confusi con i “bianchetti” o “uomini nudi”, costituiti dal novellame (avannotti) di altre specie (prevalentemente pesce azzurro come alici e sardine).

Oltre ad essere grassi, i lattarini si mangiano esclusivamente fritti in olio; si tratta di un alimento estremamente calorico. Tuttavia, molti non sanno che i lattarini fritti sono una vera e propria “miniera di calcio” e risultano molto utili per aumentarne l'apporto nella dieta. Bastoncini di pesce Pessimo alimento sotto ogni punto di vista, i bastoncini di pesce sono anche piuttosto grassi.

Oltre ad essere semi-lavorati, i bastoncini di pesce NON educano i consumatori a pulire il pesce e rendono “obsoleto” il gusto dei prodotti naturali (soprattutto nei più giovani). Meglio evitarli il più possibile. Conservati Soprattutto quelli sottolio, i pesci conservati sono ovviamente ricchi grassi (anche se magri da crudi). Inoltre, molti vengono precedentemente messi sottosale, il che contribuisce a peggiorarne le qualità nutrizionali.

Pesci Semigrassi Sono definiti pesci semigrassi quelli che contengono dal 3% al 9% di grassi.

I pesci semigrassi hanno un apporto calorico compreso tra poco meno di 100 kcal e poco più di 150 kcal. Sono adatti, in porzioni e frequenza di consumo normali, alla dieta collettiva; per chi soffre di sovrappeso, può essere consigliato evitare l'utilizzo di olio nella ricetta (per riequilibrare il piatto dal punto di vista nutrizionale).

Sono mediamente digeribili e conservabili (il pesce azzurro è meno conservabile di quello bianco); d'altro canto, questo incide anche sulla percentuale di omega 3 EPA e DHA che, rispetto ai pesci grassi, è spesso inferiore.

Anch'essi contengono buone quantità di vitamina D e discrete di vitamina A. Il contenuto vitaminico del fegato e delle uova è simile a quello dei pesci grassi.

Possono essere consumati freschi in quantità di 2-3 porzioni settimanali da 150g. Come sostituzione si possono scegliere i pesci semigrassi conservati; d'altro canto, anche in questo caso è necessario ridurre la porzione a non più di 50 g.

Non ci sono altre precisazioni importanti da fare ma ricordiamo che i pesci di acqua dolce contengono poco iodio rispetto a quelli di mare.

Pesci Magri Sono definiti pesci magri quelli che contengono meno del 3% di grassi.

I pesci magri hanno un apporto calorico inferiore alle 100 kcal. Sono ideali per il consumo frequente e in porzioni rilevanti, soprattutto nelle diete ipocaloriche. Vengono spesso utilizzati come fonte proteica dagli sportivi e dalle donne incinte.

Risultano altamente digeribili e si conservano meglio (il pesce azzurro è comunque delicato). D'altro canto, hanno un contenuto di omega 3 EPA e DHA inferiore rispetto a quelli grassi e semigrassi; questa non è una verità assoluta e molti pesce azzurri magri contengono più omega 3 di pesci bianchi semi grassi di allevamento.

Discrete le quantità di vitamina D e vitamina A. Ancora una volta l'apporto vitaminico del fegato e delle uova è simile a quello dei pesci grassi.

E' perfettamente contemplato in una dieta equilibrata consumare 3 porzioni di pesce magro alla settimana, in porzioni considerevoli (almeno 150g). Esistono dei pesci magri conservati da consumare in porzione di 50 g.

Preparazione Peschi facili da cucinare I pesci più facili da cucinare, ricchi di proteine e tendenzialmente magri, sono il pesce spada, lo squalo (verdesca, smeriglio, palombo ecc) e il filetto di tonno (anche quello in scatola). Tuttavia, trovandosi in cima alla catena alimentare dell'ambiente acquatico, tendono ad accumulare nelle carni quantità importanti di sostanze tossiche.

Altri pesci magri, ma più sicuri e per questo consumabili con maggior tranquillità, sono il merluzzo, la sogliola, il nasello, la trota e l'orata; richiedono senz'altro più maestria nella pulizia e nella cottura ma è sufficiente poca esperienza.

Richiede la stessa manodopera il “leader” indiscusso della categoria “pesci salutari della dieta Mediterranea”: il pesce azzurro. E' saporito, costa poco e presenta concentrazioni invidiabili di omega 3, fosforo, iodio e ferro. Per questo motivo, il pesce azzurro può costituire il piatto forte delle nostre tavole anche in tre o al massimo quattro occasioni settimanali.

Il consumo di alici e sardine andrebbe ridotto al minimo se si soffre di gotta, in quanto trattasi di alimenti ad alto contenuto di purine.