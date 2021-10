Introduzione

Diete miracolose che promettono di perdere peso in poco tempo, diete detox, diete monocibo, stili alimentari particolari effettuati nel tentativo di prevenire malattie e vivere più a lungo: questi i messaggi a cui siamo continuamente sottoposti. I media enfatizzano gli effetti terapeutici di cibi bio, zero grassi, gluten free conferendo così agli alimenti un potere medicalizzante.

Questo bombardamento di informazioni che dovrebbe puntare sul valore del cibo sano come mezzo per nutrirsi meglio e per prendersi cura di sé, insieme ad una realtà come quella attuale, in cui la Diet Industry ha soluzioni per qualsiasi problema, aprono purtroppo uno scenario del tutto inaspettato. L'attenzione eccessiva per ciò che si mangia e l'adesione a regimi alimentari alternativi diventano il nucleo centrale di una ricerca di salute eccessiva, un ipersalutismo, uno stile di vita solo in apparenza sano. Si fa, invece, strada un nuovo quadro, in realtà, già segnalato dal medico Steven Bratman nel 1997, che lo ha definito "ortoressia", [dal greco, orthos- (corretto) -órexis (appetito)].

L'Ortoressia Nervosa (ON) è menzionata fra i «Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione» del DSM-5® (American Psychiatric Association, 2013). L' ortoressia nervosa presenta elementi in comune con l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa e condivide somiglianze con il disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo o il disturbo di dismorfismo corporeo. Al momento l'ON non è ancora associata ad una specifica categoria diagnostica. La letteratura in merito è ancora discordante, sono pochi gli studi in cui compaiono Criteri diagnostici specifici.