Generalità

Tra i vari lipidi di interesse nutrizionale, due meritano particolare attenzione.

Si tratta di due acidi grassi polinsaturi, rispettivamente chiamati acido linoleico o LA (18:2) e acido alfa linolenico o ALA (18:3).

Questi acidi grassi sono definiti essenziali (o AGE), poiché - considerata l'impossibilità dell'organismo di sintetizzarli autonomamente - devono essere necessariamente introdotti con la dieta.

Una volta assunti attraverso gli alimenti, questi due nutrienti sono convertiti per via enzimatica in altri acidi grassi polinsaturi (PUFA), detti semi-essenziali e aventi funzioni metaboliche specifiche.

In particolare, l'acido linoleico è il capostipite degli acidi grassi della serie omega 6, mentre a partire dall'acido alfa linolenico si ottengono gli analoghi della serie omega 3.

Queste vie metaboliche prevedono l'intervento di due complessi enzimatici, capaci di allungare la catena carboniosa (elongasi) e di aumentare il numero di doppi legami (desaturasi).

Grazie a questi interventi enzimatici si formano le rispettive serie di acidi grassi, appartenenti alla serie omega 6, se derivano dall'acido linoleico, e alla serie omega 3, se originano dall'acido alfa-linolenico.

Principali derivati omega 6

I principali derivati o semi essenziali omega 6 dell'acido linoleico sono: l'acido gamma linolenico o GLA (18:3), l'acido diomo-gamma-linoleico o DGLA (20:3) e l'acido arachidonico (AA, 20:4).

Oltre a essere sintetizzati nell'organismo, questi acidi grassi possono essere assunti con l'alimentazione.

Buone fonti di omega 6 sono i semi oleosi, il germe o embrione di cereali, legumi e pseudo cereali, e i relativi oli estratti.

Principali derivati omega 3

I principali derivati o semi essenziali omega 3, originati dal metabolismo dell'acido alfa linolenico, sono: l'acido eicosapentaenoico o EPA (20:5) e l'acido docosaesaenoico o DHA (22:6).

Le migliori fonti alimentari di omega 3 sono i pesci dei mari freddi, il krill e le alghe.

Etimologia della nomenclatura

I termini "omega 6" e "omega 3" si riferiscono alla posizione del primo doppio legame rispetto alla porzione metilica (terminale) della molecola.

Non è quindi un caso che nella loro nomenclatura rientri la sigla omega, che rappresenta l'ultima lettera dell'alfabeto greco.

Quindi negli omega 6 il primo doppio legame è tra il sesto e il settimo atomo di carbonio a partire dal gruppo metilico.

Negli omega 3, invece, il primo doppio legame si colloca tra il terzo ed il quarto carbonio, sempre a partire dall'estremità metilica.

La simbologia (xx:x) indica il numero di atomi di carbonio dell'acido grasso rapportato al numero di doppi legami della molecola; per esempio, l'acido linoleico (18:2) è costituito da 18 atomi di carbonio e presenta due doppi legami (vedi figura).

La produzione degli acidi grassi semi essenziali può essere insufficiente?

La capacità dell'organismo di sintetizzare i derivati omega 6 e omega 3,come del resto molte altre funzioni biologiche, tende a calare con l'avanzare dell'età.

Altre condizioni che possono diminuirla sono: terapia farmacologica cortisonica, alcolismo, malnutrizione proteica ecc.

E' inoltre importante ricordare che omega 6 e omega 3 competono per l'utilizzo degli enzimi coinvolti nella loro desaturazione (desaturasi), in quanto comuni a entrambe le vie metaboliche.

Di conseguenza, un'eccessiva assunzione di omega 6 (abbastanza frequente) può compromettere la formazione di EPA e DHA a partire dall'acido alfa linolenico.

Inoltre, non bisogna dimenticare che gli omega 3, in particolare EPA e DHA, sono carenti nella maggior parte dei regimi nutrizionali occidentali.

Ciò significa che anche questi due acidi grassi semi essenziali devono essere introdotti, seppur in parte, necessariamente con gli alimenti.

Per gli adulti sono sufficienti 250 mg di EPA e DHA al giorno. In caso di gravidanza, allattamento e età uguale o inferiore a 2 anni, diventa necessario aggiungere altri 100-200 mg di DHA.

Qual è il giusto rapporto tra omega 6 e omega 3?

Il rapporto tra omega 6/omega 3 nella dieta occidentale è molto superiore a 10:1 mentre, per essere ideale, dovrebbe essere compreso tra 4:1 o 8:1.

Per riequilibrare tale rapporto è fondamentale aumentare il consumo di pesce, soprattutto di quello azzurro e delle specie che popolano i mari del nord; eventualmente si può far ricorso all'utilizzo di integratori alimentari contenenti olio di pesce, di fegato di merluzzo, di krill e di alghe.

Perché è importante il rapporto tra omega 6 e omega 3?

Gli acidi grassi della serie omega 6 e omega 3 sono i precursori degli eicosanoidi, divenuti famosi per gli studi del Dr. Barry Sears e del suo famosissimo modello alimentare, chiamato Dieta a zona.

Senza addentrarci in insidiosi particolari biochimici, gli eicosanoidi sono sostanze ormonali ad azione locale o paracrina (prostaglandine, trombossani e leucotrieni) che regolano diverse funzioni e parametri fisiologici.

Tutti gli omega 3 e alcuni omega 6 supportano la funzione antinfiammatoria mentre altri omega 6 (come l'acido arachidonico) sostengono quella pro infiammatoria.

I livelli e l'equilibrio degli acidi grassi delle due serie sembrano essere importanti per la prevenzione e il trattamento di patologie coronariche, ipertensione, diabete di tipo 2, disordini immunitari e infiammatori.