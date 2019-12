Olio di Ricino: Usi e Proprietà

L'olio di ricino e suoi derivati sono utilizzati nella produzione di saponi, lubrificanti, fluidi idraulici e per freni, vernici, coloranti , rivestimenti, inchiostri, plastiche resistenti a freddo, cere e polisti, nylon, farmaci (come eccipiente) e profumi. Nell'industria alimentare, l'olio di ricino viene utilizzato in vari additivi ; alcuni esempi sono gli aromi dei dolciumi (ad esempio poliglicerolo polistinoleato o PGPR nel cioccolato ) e gli inibitori della muffa nell'imballaggio. In India, Pakistan e Nepal l'olio di ricino è impiegato per la conservazione dei cereali e di certi legumi .

L'olio di ricino è un olio vegetale ottenuto spremendo i semi della pianta di ricino (nome botanico Ricinus communis). Il nome comune anglosassone (castor oil) proviene probabilmente dal suo utilizzo come sostituto del castoreum (castoreo), una base aromatica prodotta dalle ghiandole perinee del castoro. L'olio di ricino è un liquido dal colore variabile tra il trasparente e il giallo, e un odore caratteristico. Il punto di ebollizione è di 313 °C e la sua densità è di 961 kg/m 3 . I trigliceridi dell'olio di ricino sono composti per il 90% da catene di acidi grassi ricinoleati; gli altri componenti significativi sono oleato e linoleati. L'olio di ricino si può ottenere sia per pressatura che per estrazione con solventi; la resa totale oscilla tra il 35 e il 50%. Soltanto il prodotto di prima spremitura (a freddo) viene utilizzato come medicinale, mentre il resto trova applicazione nel settore industriale.

Indicazioni

Quando usare l'olio di ricino?

L'olio di ricino viene da secoli indicato come lassativo, una purga dall'odore e dal sapore piuttosto sgradevoli. Oggi tale impiego è stato ridimensionato, dato che la sua azione purgante è piuttosto drastica. Talvolta, l'olio di ricino si utilizza per liberare l'intestino prima di interventi chirurgici, procedure radiologiche, sigmoendoscopiche e proctoscopiche, anche se il suo campo di applicazione più noto è relativo all'evacuazione totale del colon prima del parto.

Olio di ricino in cosmetica

L'olio di ricino ha una buona affinità per la cheratina, principale costituente di peli, capelli e unghie. Per questo, l'olio di ricino viene ampiamente utilizzato dall'industria cosmetica, principalmente come agente idratante. Distribuito sulla pelle, infatti, forma un film che riduce fortemente l'evaporazione dell'acqua cutanea.

L'olio di ricino è adattissimo anche per i capelli e ben noto per le proprietà rinforzanti, ristrutturanti, defaticanti e ammorbidenti. Molto denso e filmante, ma poco facile da usare puro per la poca spandibilità, alla lunga, tende comunque a seccarli, per cui va usato con parsimonia.

L'olio di ricino viene anche utilizzato per rinforzare e dare volume alle ciglia, applicandolo puro alla sera prima di dormire.

Impieghi industriali dell'olio di ricino

L'olio di ricino è caratterizzato da un alto contenuto, fino al 90%, di acido ricinoleico; si tratta di un acido grasso a 18 atomi di carbonio, insaturo e idrossilato in posizione C12, presente come trigliceride e non reperibile in altri substrati lipidici.

Questo nutriente conferisce all'olio di ricino proprietà peculiari, che lo rendono assai utilizzato nell'industria farmaceutica, per la produzione di medicinali, e in quella chimica, per la preparazione di vernici e lubrificanti.

L'olio di ricino può essere utilizzato anche per l'estrazione di acido undecilenico, conosciuto e impiegato per le sue proprietà antimicotiche.