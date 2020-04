L'olio di palma è comunemente utilizzato come grasso di cottura in tutta la fascia tropicale dell'Africa, del Sud-Est asiatico e in buona parte del Brasile. Negli ultimi decenni, il suo impiego nell'industria alimentare si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, grazie al costo moderato e all'elevata stabilità ossidativa del prodotto raffinato (ampiamente usato per la frittura ).

Proprio in merito all'elevata percentuale di grassi saturi , assieme all' olio di cocco , l'olio di palma e quello di palmisti sono tra i pochi grassi di origine vegetale solidi a temperatura ambiente .

L'olio di palma è naturalmente di colore rossastro, in merito all'elevato contenuto di beta-carotene (pro vitamina A ) della polpa del frutto, anch'essa arancione. Non a caso, l'olio di palma non raffinato viene comunemente detto olio rosso di palma . E' un errore piuttosto comune confondere l'olio di palma con quello di palmisti o di cocco (specie botanica Cocos nucifera); tuttavia, i tre prodotti risultano qualitativamente piuttosto differenti tra loro. Le discrepanze più importanti riguardano:

E' anche possibile ricavare una seconda porzione grassa dalla spremitura dell'endosperma e dell' embrione racchiusi nell'endocarpo, ottenendo il cosiddetto “olio di palmisto o di palmisti”. In definitiva, dai frutti della palma si ricavano due tipologie differenti di olio commestibile, spesso utilizzati anche in ambito cosmetico. Il presente articolo si concentra sugli aspetti dietetici dell'olio di palma e di palmisto, mentre per l'impiego nella cosmesi rimandiamo alla lettura agli articoli:

La maggior parte dell'olio di palma è ricavato dalla specie E. guineensis che, pur essendo originaria dell'Africa, viene coltivata soprattutto in Malesia, Indonesia e nelle zone tropicali del continente americano. Quest'olio viene ottenuto per spremitura dei frutti (tipo drupa), più precisamente dalla polpa carnosa che avvolge l'involucro legnoso del seme (endocarpo).

L'olio di palma grezzo presenta un colorito arancione, dovuto all'elevatissimo contenuto in carotenoidi, precursori vegetali della vitamina A. Per questo motivo, prima di giungere sulle nostre tavole, l'olio di palma subisce una serie di processi di raffinazione , che includono:

Successivamente, i frutti vengono denocciolati, separando la porzione carnosa (pericarpo e mesocarpo) dall'involucro legnoso interno (endocarpo e seme); questi due prodotti verranno processati in maniera differente per ricavare oli diversi.

Utilizzi

Utilizzi dell'olio di palma

Dal punto di vista commerciale, l'olio di palma presenta alcune interessanti caratteristiche:

Ottima sapidità Ottima resistenza all'ossidazione (NON irrancidisce facilmente) Basso costo di produzione.

Per queste peculiarità viene ampiamente utilizzato nell'industria dolciaria, dove può essere utilizzato come tale o sottoposto a vari procedimenti per la produzione di margarina.

Grazie all'alto punto di fumo, l'olio di palma viene anche utilizzato per friggere.

In merito al costo contenuto, l'olio di palma è preferito rispetto ai condimenti più nobili; un classico esempio è il suo impiego in parziale sostituzione del burro di cacao nella produzione di cioccolato e creme spalmabili.

Utilizzi dell'olio di palmisti

L'olio di palmisti è molto simile a quello di cocco, anche se di colore più scuro. Per la ricchezza in acidi grassi saturi - similmente a quanto visto per l'olio di palma - a temperature di 20-22°C si trova allo stato solido.

L'olio di palmisto è largamente impiegato per la produzione di saponi e detersivi, mentre in campo alimentare riconosce le stesse applicazioni dell'olio di palma, rientrando nella composizione di margarine, gelati, biscotti e prodotti dolciari in genere.