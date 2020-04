L'olio di mandorle si estrae per spremitura dei semi prodotti dall'omonima pianta (il mandorlo). Gli alberi di mandorle appartengono alla famiglia delle Rosaceae e al Genere botanico Prunus; a scopo alimentare e industriale, se ne sfruttano due specie principali, la Prunus dulcis ( mandorlo dolce ) e la Prunus amygdalus ( mandorlo amaro ). L'olio di mandorle a uso alimentare è detto “ olio di mandorle dolci ” (o semplicemente olio di mandorle) e si ottiene prevalentemente dai semi del Prunus dulcis; altri prodotti non destinati all'alimentazione sono invece prodotti con le mandorle amare (anche di piante diverse rispetto al P. amygdalus, come l'albicocco o il pesco). Se non altrimenti specificato, con la dicitura “olio di mandorle” si intende dunque quello di mandorle dolci.

Usi Cosmetici

Olio di mandorle in cosmetica e dermatologia

L'olio di mandorle dolci viene principalmente impiegato in cosmetica e dermatologia come emolliente - protettivo della cute, in preparati ad azione idratante, antipruriginosa e contro gli esiti di scottature.

Spalmato sulla pelle, grazie alla sua particolare composizione acidica, l'olio di mandorle si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua cutanea. Gode quindi di proprietà idratanti, ideali per pelli secche e - sotto forma di impacco da lasciar agire una ventina di minuti prima dello shampoo - per capelli secchi.

Le sue proprietà elasticizzanti, rendono l'olio di mandorle dolci un ottimo alleato contro le smagliature, incluse quelle gravidiche; a tale scopo, dev'essere applicato - con finalità non tanto curative, quanto piuttosto preventive - sulla cute di addome, cosce, fianchi e seno.

La frazione insaponificabile dell'olio di mandorle, con proprietà antiossidanti e anti-aging, è modesta, specie se paragonata a quella di altri oli, come l'olio di oliva o di avocado. Per lo stesso motivo, l'olio di mandorle dolci è poco stabile e soggetto a un irrancidimento relativamente rapido. Per colmare queste carenze, ai cosmetici contenenti olio di mandorle viene spesso addizionata Vitamina E (dl-a-tocoferil acetato), le cui preziose virtù antiossidanti risultano particolarmente preziose sia per la pelle che per la conservazione del prodotto.

Fin dai primissimi giorni di vita, l'olio di mandorle dolci è particolarmente indicato come olio da massaggio.

Per approfondire: olio di mandorle dolci in cosmesi

Olio di mandorle online

Online è disponibile un olio di mandorle dolci puro al 100%. Il prodotto viene pressato, estratto dai frutti maturi delle mandorle e raffinato.

Ricco di vitamine e acidi grassi essenziali, l’olio di mandorle dolci può essere utilizzato per massaggiare il corpo, come detergente per il viso e come struccante, per nutrire ed ammorbidire i capelli nonché per rendere ciglia e sopracciglia più folte e in salute.

Infine può essere usato come condimento per l'insalata, per cucinare, friggere e preparare salse.

In alternativa, si può optare per un olio vegetale di mandorla dolce, ottenuto a partire dai semi mediante spremitura a freddo.

La mandorla dolce è un emolliente eccellente, noto per la sua capacità di ammorbidire e nutrire la pelle. Ricco di proteine e vitamina D, l’olio di mandorla è versatile ed estremamente nutriente, in particolare quando viene utilizzato regolarmente. Contiene acido linoleico ed è indicato per alleviare secchezza cutanea e irritazioni.

Se conservato nel modo corretto, in un luogo fresco e al riparo dalla luce solare diretta, può essere usato per sei mesi/un anno.