Cos'è l'olio di colza? L'olio di colza si estrae dai semi dell'omonima pianta (nome botanico Brassica napus oleifera), che lo contengono in concentrazioni variabili dal 35 al 50%.

L'olio di colza è un prodotto utilizzato in molti ambiti e con un buon valore commerciale; tuttavia, nel settore alimentare è stato oggetto di numerose controversie a causa della concentrazione di acido erucico. Olio di colza e acido erucico Per il suo contenuto in acido erucico, lipide cardiotossico che negli anni '70 destò grosse preoccupazioni di ordine sanitario, la colza è stata oggetto di un'intensa opera di selezione delle colture. I ricercatori sono così riusciti a ottenere una varietà di colza a basso contenuto in acidi grassi saturi ed acido erucico, chiamata Canadian Brassica o più semplicemente Canola.

Olio di Canola Cos'è l'olio di canola? L'olio di canola è un olio di colza senza acido erucinco, quindi innocuo per la salute. Il termine canola è un sostantivo ricavato dall'unione delle parole "oil" – olio - e "Canada" - il paese in cui questa pianta viene maggiormente coltivata).

La selezione di varietà produttrici di olio di colza a basso contenuto in acido erucico (ammesso nel nostro paese in concentrazioni non superiori al 5%), è stata perseguita sottoponendo la pianta originale a radiazioni UV, allo scopo di indurre modificazioni nel suo DNA. Tra le varietà mutate si è così ottenuta la Canola, vista da molti con scetticismo proprio a causa della sua origine "mutante"; in realtà il processo appena descritto non ha nulla a che vedere con la modificazione genica (vedi OGM), poiché i raggi UV non fanno altro che accelerare il normale processo di mutazione, parte integrante dei processi di selezione naturale.

Ciò non significa che non esistano delle varietà di colza OGM; d'altro canto, l'olio di colza - canola che gode del riconoscimento di “Organic Certification” dev'essere necessariamente privo di organismi OGM.

Commercio Valore commerciale dell'olio di colza Ancora oggi la colza rappresenta un'importante fonte di olio alimentare, tanto che viene ampiamente coltivata in Unione Europea (soprattutto in Germania, Francia, Belgio, Olanda e Pianura Padana), Canada e Cina.

Paese o Unione Produzione (1000 MT) Unione Europea 21,102 Canada 17,960 Cina 14,458 India 7,300 Australia 3,760 Ucraina 2,352 Russia 1,393 Stati Uniti 1,004 Bielorussia 676 Pakistan 320 Kazakistan 242



Attualmente (2013/2014), a livello mondiale l'olio di colza è per produzione secondo soltanto all'olio di palma e all'olio di soia; molto usata è anche la farina di colza, ottenuta dai residui di estrazione dell'olio, perché particolarmente ricca di proteine (36-42% su sostanza secca) con valore biologico simile alla frazione proteica della soia; la farina di colza viene quindi impiegata come supporto proteico nei mangimi animali.

Utilizzi Come viene utilizzato l'olio di colza - canola in cucina? L'olio di colza a basso contenuto in acido erucico (olio di canola) è impiegato come olio da tavola, da cucina, nella fabbricazione di margarine e shortening. Per l'elevato punto di fumo conferitogli dalla ricchezza in acido oleico, l'olio di colza (canola) può essere utilizzato anche per la frittura. Descrizione dell'olio di colza - canola L'olio di colza grezzo ha un colorito ambrato, ma dopo rettifica diviene particolarmente chiaro, con un colorito giallo-pallido e un aspetto piuttosto limpido. Altri utilizzi dell'olio di colza - canola In Europa, specie nella nostra penisola, l'olio di colza - canola è in gran parte destinato all'utilizzo industriale, inclusa la produzione di biodisel; negli Stati Uniti, al contrario, viene ampiamente utilizzato dalla popolazione come olio alimentare, date le già ricordate proprietà nutritive.