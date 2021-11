Gli usi dell'olio di avocado sono molteplici e variegati. Questo prodotto, infatti, è dotato di numerose proprietà che lo rendono utile sia in ambito nutrizionale, sia in ambito cosmetico.

Le interessanti proprietà ascritte all'olio in questione sono dovute alla sua ricca composizione e, in particolare, alla componente acidica che lo rende simile per molti aspetti all'olio di oliva.

L'olio di avocado si estrae dalla polpa del frutto di Persea americana , mediante spremitura a freddo o centrifugazione. Il processo produttivo è simile a quello degli altri oli e comunque variabile in relazione alle tecnologie adottate dallo stabilimento; i frutti di avocado vengono puliti, sbucciati e denocciolati; segue una pressatura grossolana con macerazione mediante calore umido (circa 75°C), e successiva centrifugazione del prodotto. L'olio di avocado così estratto viene quindi rettificato per eliminare le componenti indesiderate e renderlo appetibile agli occhi del consumatore.

Olio di Avocado Nei Cosmetici

La ricchezza della frazione insaponificabile, unitamente alla particolare composizione in acidi grassi, rende ragione delle note proprietà nutrienti dell'olio di Avocado. Questo prodotto viene ampiamente utilizzato in cosmetica per le ottime caratteristiche eudermiche e sebosimili, nutrienti e rigeneranti, che lo rendono indicato soprattutto per pelli secche, devitalizzate, ruvide, disidratate, eczematose o "spente". Le sostanze funzionali contenute nella frazione insaponificabile dell'olio di avocado sono infatti in grado di stimolare l'attività dei fibroblasti del derma, promuovendo la sintesi di collagene solubile (con l'invecchiamento questa frazione tende a diminuire in favore di quella insolubile); dall'altra parte, le avocatine si comportano come inibitori della collagenasi, una proteasi che distrugge le fibre di collagene. Tutto ciò si traduce in un'efficace azione di stimolo del rinnovamento cutaneo, con conseguente incremento dell'idratazione e dell'elasticità della pelle. In virtù di queste caratteristiche, i cosmetici contenenti olio di Avocado, o arricchiti con la sua frazione insaponificabile, sono particolarmente adatti nei trattamenti antirughe, antismagliature, rassodanti e protettivi solari. Le spiccate capacità normalizzanti del mantello idrolipidico cutaneo, inoltre, fanno dell'olio di avocado un prezioso ingrediente per tutti i prodotti cosmetici destinati al ripristino della fisiologica morbidezza e idratazione cutanea.

Fai da Te

L'olio di avocado trova largo impiego anche nel campo del fai da te. Sono molti, infatti, i consumatori che utilizzano quest'olio puro e vergine (non raffinato) per la preparazione di impacchi e maschere per viso e capelli. Addirittura, vi è chi utilizza questo prodotto per contrastare la forfora e le dermatiti.

Impacco per Capelli Secchi all'Olio di Avocado Fare un impacco per capelli all'olio di avocado è molto semplice: è sufficiente applicare una piccola quantità di olio sulla chioma, massaggiando delicatamente e lasciando in posa per 30-60 minuti circa. Dopodiché, è possibile procedere con il normale shampoo.

Questo trattamento può essere ripetuto una o due volte la settimana, a seconda delle proprie necessità.

Allo stesso modo, è possibile utilizzare l'olio di avocado in sostituzione dei normali prodotti idratanti. Solitamente, per ottenere risultati migliori, si consiglia di applicare il prodotto su tutta la pelle appena dopo la doccia.

Effetti indesiderati

Normalmente, l'uso cosmetico dell'olio di avocado non provoca alcun tipo di effetto indesiderato, poiché è un prodotto ben tollerato. Tuttavia, non si può escludere la possibilità di comparsa di reazioni allergiche in individui sensibili; eventualità, peraltro, che può manifestarsi anche quando l'olio di avocado viene utilizzato in cucina.