Proprietà

Proprietà nutrizionali dell'olio di cocco

A causa dell'elevato contenuto in grassi saturi dell'olio di cocco, gli enti competenti* suggeriscono di evitarlo o consumarlo in maniera limitata.

* Enti competenti: Organizzazione Mondiale della Sanità, Food and Drug Administration degli Stati Uniti, International College of Nutrition, Dipartimento di Salute e Servizi Umani degli Stati Uniti, American Dietetic Association, American Heart Association, British National Health Service Nutrition Foundation e Dietitians of Canada.

L'olio di cocco contiene una dose rilevante di acido laurico, un grasso saturo che aumenta i livelli di colesterolo totale nel sangue (sia LDL che HDL). Anche se in alcuni casi può migliorare il rapporto tra le lipoproteine ematiche, non si può escludere la possibilità che il consumo persistente di olio di cocco aumenti il rischio per le malattie cardiovascolari.

Poiché la maggior parte dei grassi saturi nell'olio di cocco è costituita dall'acido laurico, questo può essere considerato preferibile rispetto ai prodotti parzialmente o totalmente idrogenati, o di tipo animale.

Sempre a causa del suo elevato contenuto di grassi e quindi di calorie, l'uso regolare dell'olio di cocco nella preparazione degli alimenti può promuovere l' aumento di peso.

Il profilo acidico dell'olio di cocco si distingue comunque per la ricchezza in acidi grassi saturi a media catena, come caprinico, caprilico, caprico e lo stesso laurico; questi nutrienti rappresentano una fonte di energia altamente disponibile, dal momento che risultano di più facile assorbimento e ossidazione rispetto ai cugini a lunga catena.

Pur essendo ricco di questi acidi grassi saturi, qualcuno sostiene che l'olio di cocco non dovrebbe influenzare negativamente i livelli di colesterolo sanguigno, proprio perché povero di acidi grassi saturi a lunga catena, come il palmitico, e ricco di MCT (gli integratori per sportivi a base di acidi grassi a media catena sono generalmente preparati a partire dall'olio di cocco).

Il ridotto contenuto in acido palmitico è compensato da un'analoga quantità di acido oleico e da una piccola percentuale di acido linoleico.

In Cucina

L'olio di cocco viene largamente impiegato nell'industria alimentare, come olio per fritture, nella preparazione di prodotti da forno e come base per burri e margarine vegetali.

