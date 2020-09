Oli vegetali

Olio di arachidi L'olio di arachide è un olio ricco di acido oleico (35-72%) e linoleico (13-45%). Essendo composto in prevalenza da acidi grassi monoinsaturi è per certi versi simile all'olio di oliva e come tale è piuttosto stabile alle alte temperature. Il suo elevato punto di fumo, che si aggira intorno ai 180°C, lo rende un olio vegetale particolarmente adatto per le fritture. Buono anche il contenuto di vitamina E (19.1 mg/100g)

Olio di semi di girasole L'olio di semi di girasole è caratterizzato da elevate percentuali di acidi grassi insaturi e modesti contenuti di saturi. In particolare l'olio di semi di girasole è molto ricco di acido linoleico, un acido grasso polinsaturo, molto utile per tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. Grazie anche al suo ottimo contenuto di vitamina E (68 mg/100 g) l'olio di semi di girasole è un condimento ideale da aggiungere crudo sulle pietanze. È invece sconsigliato il suo utilizzo nella cottura e nella frittura, in quanto gli acidi grassi polinsaturi in esso contenuti andrebbero facilmente incontro a processi degenerativi producendo residui nocivi per l'organismo.

Olio di semi di mais L'olio di semi di mais ha una composizione simile a quella dell'olio di girasole, è pertanto ricco di vitamina E (34.5 mg/100g) ed acido linoleico (38-52%). Utilizzato crudo per condire le pietanze è un ottimo alleato per la nostra salute.

Olio di cocco E' composto quasi esclusivamente da acidi grassi saturi a media catena. Questo particolare tipo di acidi grassi non è pericoloso per la nostra salute in quanto non influenza i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. L'olio di cocco dunque, nonostante la sua elevata percentuale di grassi saturi (84%) non è così pericoloso per la nostra salute come si potrebbe pensare dopo un'analisi sommaria. Si tratta comunque di un olio vegetale di qualità inferiore rispetto al tradizionale olio di oliva e degli altri oli di semi di comune utilizzo (mais, girasole, germe di grano arachidi)

Olio di palma L'olio di palma viene estratto dal frutto della palma ed è piuttosto ricco di acidi grassi a catena lunga che ne fanno un olio vegetale piuttosto dannoso per cuore ed arterie

L'olio di palmisti viene invece ricavato dai semi del frutto e da un punto di vista nutrizionale è da preferire all'olio di palma (paragonabile all'olio di cocco in quanto ricco di MCT).

Entrambi gli oli sono particolarmente ricchi di vitamina A ed E.

Olio di colza L'olio di semi di colza si contraddistingue per l'abbondante presenza di acido erucico, una sostanza dannosa per l'organismo. Proprio per la presenza di questo acido grasso nocivo l'olio di colza viene usato per legge esclusivamente in associazione con altri oli, senza superare il 5% del totale. La selezione delle specie ha comunque permesso di ottenere varietà di colza con contenuto di acido erucico prossime allo zero; l'olio estratto da tali coltivazioni ha caratteristiche simili all'olio di oliva ed è stato ribatezzato olio di canola.

Olio di sesamo Particolarmente ricco di acidi grassi polinsaturi, l'olio di sesamo è caratterizzato da uguali quantitativi di acido oleico (37-49%) e acido linoleico (37-47%). Viene estratto per pressatura dai semi di sesamo, di cui conserva il sapore e la fragranza tipica. Ha un colore scuro, tendente al rosso e viene utilizzato soprattutto nella cucina orientale.



Olio di semi di lino Essendo molto ricco di acidi grassi polinsaturi a contatto con l'aria subisce facilmente fenomeni di ossidazione e polimerizzazione che trasformano lo strato superficiale in una pellicola solida, compatta ed elastica che costituisce la proprietà basilare delle vernici cosiddette all'olio.



Olio di germe di grano Ricchissimo di vitamina E ed acidi grassi polinsaturi è un olio amico della nostra salute a patto che venga consumato crudo.