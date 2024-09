Quali sono gli oli vegetali? Differenze, quali evitare e quali fanno bene

L'olio di arachide è un olio ricco di acido oleico (35-72%) e linoleico (13-45%). Essendo composto in prevalenza da acidi grassi monoinsaturi è per certi versi simile all'olio di oliva e come tale è piuttosto stabile alle alte temperature. Il suo elevato punto di fumo , che si aggira intorno ai 180°C, lo rende un olio vegetale particolarmente adatto per le fritture .

È invece sconsigliato il suo utilizzo nella cottura e nella frittura, in quanto gli acidi grassi polinsaturi in esso contenuti andrebbero facilmente incontro a processi degenerativi producendo residui nocivi per l'organismo.

L'olio di semi di girasole è caratterizzato da elevate percentuali di acidi grassi insaturi e modesti contenuti di saturi. In particolare l'olio di semi di girasole è molto ricco di acido linoleico , un acido grasso polinsaturo, molto utile per tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi .

Utilizzato crudo per condire le pietanze è un ottimo alleato per la nostra salute.

L'olio di semi di soia contiene entrambi gli acidi grassi essenziali ( linoleico e linolenico ). Venti grammi di olio di soia non raffinato soddisfano il fabbisogno giornaliero di entrambi i grassi essenziali. Come l'olio di oliva andrebbe conservato in ambienti freschi a riparo dalla luce solare (utilizzare bottiglie opache).