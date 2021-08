Nutrienti: Quali Sono i Più Importanti e a Cosa Servono

Introduzione Il presente articolo offrirà una panoramica generale sulle principali categorie di nutrienti, senza entrare eccessivamente nel dettaglio, ma offrendo al tempo stesso le informazioni basilari sulla loro classificazione e descrizione. Shutterstock Lo scopo è quindi prettamente informativo e descrittivo, poiché è importante prendere coscienza non soltanto delle calorie che si ingeriscono nel corso della giornata, ma anche delle quantità e della qualità dei nutrienti che forniamo al nostro organismo. Pertanto, proprio perché le necessità caloriche e la percentuale dei nutrienti necessari variano in base ai più svariati fattori (età, sesso, composizione corporea, livello e frequenza di attività fisica) o agli obiettivi preposti, la via più idonea e diligente per impostare un piano nutrizionale ad hoc è rappresentata dalla consulenza di un dietista.

Classificazione Classificazione dei nutrienti Per "nutriente" si intende qualsiasi sostanza indispensabile all'organismo per il mantenimento della vita, la sua crescita ed il rinnovamento delle relative strutture biologiche. I nutrienti vengono classificati in due principali gruppi fondamentali: Macronutrienti : forniti all'organismo in maggior quantità; si distinguono in: Carboidrati ; Proteine ; Grassi ; Fibre ; Acqua ;

: forniti all'organismo in maggior quantità; si distinguono in: Micronutrienti : immessi in quantità più esigue; si distinguono in: Vitamine ; Minerali .

: immessi in quantità più esigue; si distinguono in: In ogni alimento possono essere presenti, in proporzioni variabili, decine di nutrienti diversi; pertanto, è utile ricordare che per assicurare un regime alimentare equilibrato bisogna tener conto non solo del numero delle calorie contenute in un alimento, ma anche degli altri fattori nutrizionali. Riportiamo di seguito una breve descrizione dei macro- e dei micronutrienti, nonché delle funzioni che svolgono nell'organismo.

Fibre L'importanza delle fibre è stata rivalutata parecchio negli ultimi decenni in quanto, pur non avendo un apporto energetico – poiché costituite da molecole complesse che l'organismo non è in grado di digerire ed assorbire – hanno importanti funzioni biologiche, come: Azione disintossicante l' intestino ;

l' ; Modulazione d' assorbimento nutrizionale, con blando effetto di ritenzione sui sali biliari e sui grassi;

d' nutrizionale, con blando effetto di ritenzione sui sali biliari e sui grassi; Azione prebiotica : nutrendo la flora batterica intestinale;

: nutrendo la flora batterica intestinale; Regolazione peristaltica: con azione anti-stitichezza. A dirla tutta, le fibre non sono tutte uguali. Si possono classificare in solubili e insolubili; quelle dotate dei maggiori benefici sono le solubili, mentre le insolubili possono mostrare anche qualche effetto indesiderato (ad es. gonfiore e flatulenza). Troviamo le fibre nella frutta, nelle verdure, nei cereali, nei legumi e nei semi oleosi. Per approfondire: Fibre Alimentari