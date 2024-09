Noci e colesterolo: quale relazione? Abbassano il colesterolo?

Esaminando nel dettaglio le proprietà nutrizionali delle noci, tuttavia, ci accorgiamo come questo alimento possa risultare piuttosto utile nella riduzione del rischio cardiovascolare non solo abbassando il colesterolo ematico , ma anche agendo su altri fronti.

Numerosi, infatti, sono gli studi che hanno indagato e confermato i benefici ascrivibili ad una dieta ricca di noci ; sebbene non manchino rare eccezioni in senso opposto, in base ai risultati di questi studi possiamo affermare che il consumo di 40-80 grammi di noci al giorno, in una dieta equilibrata , produce mediamente un calo dei livelli di colesterolo LDL (cattivo) di circa 8-12 mg/dL , mantenendo sostanzialmente invariati i valori del colesterolo buono.

Caratteristiche nutrizionali delle noci

In termini nutrizionali, le noci sono particolarmente conosciute per l'elevato contenuto in grassi insaturi. Esaminando il profilo accidico dell'alimento secco (vedi tabella), notiamo infatti come i grassi saturi rappresentino meno del 5% del patrimonio lipidico totale; ottimo, invece, il contenuto in grassi polinsaturi della serie omega-sei, mentre discrete risultano le percentuali di omega-tre: nutrienti abbastanza rari nei comuni alimenti, ad eccezione del pesce e di alcuni oli vegetali (di noci, di canapa, di semi di lino e di canola).

In vari studi, l'ottimale sinergia tra i grassi polinsaturi si è dimostrata utile nel ridurre i livelli di trigliceridi e colesterolo LDL, senza incidere significativamente sui livelli di HDL o addirittura aumentandoli leggermente. Quest'ultimo effetto è supportato anche dal buon contenuto in acidi grassi monoinsaturi ed in particolare di acido oleico, lo stesso che porta molti nutrizionisti a consigliare l'olio di oliva in sostituzione dei normali oli di semi.

Un altro prezioso nutriente che abbonda nelle noci è l'amminoacido arginina, precursore dell'ossido nitrico, un potente vasodilatatore che contribuisce alla salute delle arterie mantenendole flessibili e prevenendo la formazione di coaguli.

Anche la vitamina E, contenuta nelle noci in ottime quantità, potrebbe contribuire - in sinergia con arginina e grassi omega-3 - a contrastare la formazione delle placche aterosclerotiche, grazie alle note proprietà antiossidanti.

Infine, sempre nell'ottica di una riduzione dei livelli di colesterolo, potrebbe risultare assai importante il ruolo degli steroli vegetali (o fitosteroli) e delle fibre, dato che entrambi contribuiscono a ridurre l'assorbimento intestinale dei lipidi alimentari. Le fibre, inoltre, favoriscono l'insorgenza del senso di sazietà; per questo, le noci possono essere consumate come spuntino insieme ad una mela o ad un altro frutto fresco, oppure per condire l'insalata al posto del tradizionale olio di semi.