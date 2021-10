Nocciole: Nutrizione, Dieta e Cucina

Cosa Sono Le nocciole sono frutti indeiscenti (acheni con pericarpo legnoso), parzialmente avvolti in un involucro fogliaceo verde che si stacca a maturità compiuta. La pianta che produce le nocciole è detta "nocciolo" (nocciòlo); si tratta di un albero appartenente alla famiglia delle Coryloideae, Genere Corylus, Specie avellana (la nomenclatura binomiale è Corylus avellana). Shutterstock on è quindi un caso che le nocciole siano conosciute anche col termine di "avellane". Di nocciole ne esistono diverse varietà. In Italia, le più rinomate sono certamente quelle delle Langhe (Tonda Gentile), ma ultimamente si distinguono anche le Nostrali siciliane. Altre cultivar sono la Tonda di Giffoni, la Tonda Gentile Romana, la Camponica e la Mortarella di S. Giovanni. Il nocciolo è un albero che raggiunge i 5-7m di altezza, con foglie a forma di cuore e profilo dentellato; cresce spontaneo nei boschi a clima mite e spesso forma naturalmente delle vere e proprie macchie di boscaglia (simili a piantagioni), anche dette "noccioleti". Sotto le piante di nocciolo è possibile trovare alcuni funghi, come il porcinello rosso, il berbesin e (nel sottosuolo) il tartufo nero. Il terreno idoneo allo sviluppo dei noccioleti è drenante, fertile e profondo. Il nocciolo convive egregiamente con querce, faggi, frassini, aceri e alcuni pioppi. Le origini delle nocciole sono europee e caucasiche. In Italia, il nocciolo colonizza in parte le pianure, buona superficie delle creste collinari dell'Appennino (fino ai nebrodi siciliani) e non manca in prossimità delle quote medie alpine. Viene diffusamente coltivato in Spagna, Francia, Turchia e Italia (soprattutto in Piemonte e Lazio).

Cenni sull'Olio L'olio di nocciole, ricavato per spremitura dei semi, è destinato soprattutto all'industria cosmetica, dove viene impiegato per le sue preziose proprietà antiossidanti, emollienti e tonificanti (è adatto soprattutto per le pelli molto secche e disidratate). In passato, l'olio di nocciola è salito agli onori delle cronache per la scoperta di un giro d'affari di svariati milioni di euro, basato sulla sua illecita aggiunta al più pregiato extravergine di oliva.