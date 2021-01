Myprotein pancake: mantenersi in forma con gusto

Sul catalogo del sito potrai trovare tutto ciò di cui hai bisogno, diviso per tipologia, per facilitarti nella ricerca.

Con la sua fornitura di prodotti di qualità come indumenti per lo sport, vitamine e proteine in polvere, alimenti e barrette proteiche, Myprotein è al primo posto in Europa tra le aziende della sua categoria. Fondata nel 2004, è ad oggi un marchio leader nel settore della nutrizione sportiva.

Qualunque sia l'attività fisica svolta o il fabbisogno nutrizionale, è importante introdurre nella propria dieta un equilibrato apporto di vitamine e proteine per migliorare le proprie performance atletiche o semplicemente per restare in forma.

Una giusta alimentazione è il presupposto indispensabile per chiunque pratichi sport o abbia esigenze alimentari specifiche.

Pancake proteici Myprotein, per una colazione senza rinunce

I pancake proteici Myprotein rientrano in quella categoria di prodotti a cui un appassionato del benessere non può rinunciare.

Si tratta di un preparato di alta qualità, con proteine derivate dal siero del latte che garantiscono sia un apporto di sostanze nutritive che un sapore delizioso, grazie al mix di varianti disponibili in catalogo.

Inoltre, sono semplicissimi da preparare e assicurano un apporto di 34 g di proteine a porzione, a lento e rapido rilascio, nonché un ridotto contenuto di zuccheri e grassi.

Ottimi, abbinati anche ad altri prodotti della gamma come la miscela di avena Myprotein, questi pancakes sono la scelta perfetta per chi conduce uno stile di vita sano ma non ha rinunciato al gusto di ciò che mangia.

Myprotein proteine: per allenarsi con gusto

Le proteine in polvere hanno molti vantaggi per il consumo quotidiano. Prima di tutto per la facilità di assunzione, poi dal punto di vista nutrizionale e del gusto.

Qualunque sia il tuo sport o la tua routine alimentare, tra proteine vegane, senza latticini o alla caseina, su Myprotein troverai senza dubbio il prodotto più adatto alle tue esigenze.

Le Impact Whey, ad esempio, disponibili in circa 40 aromi diversi, contengono 4,5 BCAA naturalmente presenti e un ridotto contenuto di zuccheri: ideali per gli sportivi più esigenti e i wellness addicted.

Oppure la miscela proteica vegana, che con le sue proteine di origine vegetale dona energia anche durante i workout più duri.

Arricchendo i vostri frullati col burro di arachidi Myprotein, fonte naturale di fibre, queste miscele proteiche stimoleranno al meglio il tuo organismo, fornendo un corretto apporto multivitaminico ma soprattutto un gusto irrinunciabile.