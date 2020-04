Cos'è il muesli? Il muesli è una miscela di fiocchi di cereali (soprattutto avena) laminati, frutta essiccata (uva sultanina, mele, banane) e semi oleosi (nocciole, mandorle).

Il muesli si può preparare in casa o acquistare confezionato. Oltre agli ingredienti classici, possono essere aggiunti anche altri tipi di frutta essiccata (albicocche, pesche, prugne), altri semi oleosi (noci, pinoli ecc), altri tipi di cereali (fiocchi di grano, d'orzo, cornflakes ecc) o pseudocereali in fiocchi (ad es l'amaranto).



Tipi Muesli confezionato Il muesli confezionato è una miscela di avena schiacciata ed essiccata (talvolta sostituita o arricchita con cornflakes) ed altri ingredienti (frutta essiccata e semi oleosi); può contenere altri tipi di cereali laminati, come i fiocchi di frumento o di segale. Sono disponibili molte varietà di muesli, che possono contenere miele, spezie/aromi o cioccolato in pezzi.

Questo tipo di muesli può essere conservato per molti mesi e servito comunque rapidamente. In alternativa, il muesli può essere messo a bagno durante la notte nel latte e poi servito con frutta fresca o marmellata il mattino seguente. Muesli fatto in casa Come anticipato in premessa, i muesli possono essere preparati freschi utilizzando dell'avena laminata ed essiccata, anche integrale, imbevuta con acqua o succo di frutta/spremuta. Altri ingredienti comuni per il muesli fatto in casa sono la frutta fresca in pezzi o tritata (ad es banane, mele, uva, uva, mango ecc), frutta disidratata, semi oleosi, prodotti lattiero-caseari (ad es latte fresco, yogurt, panna, latte condensato ecc) o sostituti del latte vegetali, succo di limone, altri semi (ad es chia, canapa ecc), spezie (in particolare cannella) e miele. Muesli originale La ricetta originale del muesli è costituita dai seguenti ingredienti: Avena laminata: un cucchiaio da tavola, precedentemente ammollato in 3 cucchiai d'acqua per 12 ore.

Mele, con buccia (grattugiata o tritata): due o tre mele piccole o una grande.

Semi oleosi: noci, mandorle o nocciole, un cucchiaio da tavola.

Succo di limone: mezzo limone.

Panna di latte, miele o latte condensato zuccherato: 1 cucchiaio da tavola. Procedimento: mescolare la panna, il miele o il latte condensato con l'avena e il succo di limone. Mescolare e aggiungere la mela grattugiata/tritata nella miscela; in questo modo si impedisce che la polpa della mela imbrunisca. Questa ricetta, preparata fresca, veniva servita immediatamente prima di qualsiasi altro piatto nel pasto.

Alimentazione Come si utilizza il muesli? Il muesli è un elemento tipico della colazione, del brunch e, nei regimi alimentari più energetici, degli spuntini secondari di metà mattina o pomeriggio.

Molto nutriente e abbastanza equilibrato (a seconda della ricetta), il muesli è un ingrediente da accompagnare ad alimenti liquidi o semiliquidi che ne arricchiscono il profilo nutrizionale. Le associazioni più diffuse sono con: latte, yogurt, filmjölk (o più semplicemente fil), latte vegetale, caffè lungo, cioccolata in tazza, latte e cacao, spremuta di agrumi e succo di frutta.

In Svizzera e in Germania, il muesli costituisce un piatto serale chiaro chiamato “Birchermüesli complet”, ovvero muesli con pane imburrato e caffè macchiato (con latte).

E' un'abitudine piuttosto comune aggiungere al muesli confezionato dei pezzi di frutta fresca.

Storia Nascita del muesli Il muesli fu ideato all'inizio del 1900 da Maximilian Bircher-Benner, un medico-nutrizionista svizzero, proprio con lo scopo di preparare un alimento sano e completo da utilizzare nell'alimentazione ospedaliera.

Il muesli fu ispirato da un piatto simile che Bircher-Benner assaggiò durante un'escursione sulle Alpi svizzere. Inizialmente, il medico stesso chiamava questa ricetta semplicemente "d'Spys" (in svizzero tedesco "il piatto", dal tedesco "die Speise").

Nella sua forma moderna, il muesli divenne popolare in occidente a partire dagli anni ‘60, grazie all'interesse crescente per gli alimenti, per la salute e alle diete vegetariane.

Il muesli “originale” (quello di Bircher), prima del consumo, veniva preventivamente immerso per tutta la notte in acqua e succo di limone, e poi mangiato con lo yogurt. Etimologia Originariamente nota in svizzero tedesco come “Birchermüesli” o semplicemente “Müesli”, la parola è diventata il diminutivo alemanno “Mues” che significa "purea" o "mash-up".