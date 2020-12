Molibdeno: Cos’è, a Cosa Serve e Dove Trovarlo

Il molibdeno non può essere sintetizzato in maniera autonoma dall'organismo umano e, per questo, viene considerato un nutriente essenziale .

Questo perché, come anticipato, il ruolo principale del molibdeno è quello di componente enzimatico in catalizzatori biologici molto importanti. Se ne conoscono almeno 50 in totale (aldeide ossidasi, solfito ossidasi e xantina ossidasi), appartenenti a batteri e cianobatteri (più numerosi), vegetali e animali.

Tuttavia, una concentrazione estremamente elevata di molibdeno può invertire questa tendenza ed agire come inibitore sia nel catabolismo delle purine che in altri processi.

In alcuni animali e nell'uomo, un esempio tipico di funzione molibdoenzimatica è la cosiddetta ossidazione della xantina in acido urico , un processo di catabolismo delle purine mediata dalla xantina ossidasi .

Presumibilmente a causa del maggior interesse per la popolazione adulta, le conseguenze neurologiche non sono così marcate come nei casi di carenza di cofattore congenito.

La carenza di molibdeno è segnalata tra le conseguenze della nutrizione parenterale totale "non integrata" per lunghi periodi di tempo – come anche, per esempio, la carenza da cromo .

Come anticipato però, possono risultare influenzati negativamente dalla scarsa presenza di molibdeno anche l'attività della xantina ossidasi, la sintesi proteica, altre reazioni metaboliche e la crescita in generale.

Per "carenza di molibdeno" si intende il deficit nutrizionale del minerale puro; sono esclusi i casi congeniti di carenza dei cofattori che lo contengono – i quali portano a conseguenze, oltre che metaboliche, anche neurologiche infauste per i neonati.

Ciò avviene, in clinica, somministrando agenti chelanti contenenti molibdeno come ad esempio il tetratiomolibdato , primo a venire utilizzato nel trattamento della tossicosi da rame negli animali.

Fabbisogno

Quanto molibdeno assumere con la dieta?

Nel 2000, l'ex "U.S. Institute of Medicine" (ogg "National Academy of Medicine" – NAM) aggiornò Estimated Average Requirements (EARs) e Recommended Dietary Allowances (RDAs) per il molibdeno. In assenza di informazioni sufficienti, si tengono in considerazione le seguenti Adequate Intake (AI):

2 microgrammi ( μg ) di molibdeno al giorno ( die ) per i bambini fino a 6 mesi di età;

3 μg / die da 7 a 12 mesi di età, sia per i maschi che per le femmine.

Per i bambini più grandi e per gli adulti, sono state stabilite le seguenti RDA giornaliere valide per entrambi i sessi:

17 μg / die da 1 a 3 anni di età;

22 μg / die da 4 a 8 anni;

34 μg / die da 9 a 13 anni;

43 μg / die da 14 a 18 anni;

45 μg / die per persone di età pari o superiore a 19 anni.

Le donne in gravidanza o in allattamento dai 14 ai 50 anni di età hanno un RDA giornaliero più elevato: 50 μg / die.

Per quanto riguarda la sicurezza, essendo l'evidenza scientifica sufficiente, il NAM stabilisce una Tolerable Upper Intake Levels (ULs) di 2000 μg / die. Collettivamente, EAR, RDA, AI e UL sono indicati come Dietary Reference Intakes (DRI).

La European Food Safety Authority (EFSA) fa riferimento alla serie di informazioni come Dietary Reference Values, con Population Reference Intake (PRI) e Average Requirement. AI e UL sono gli stessi.

Per le donne e gli uomini di età pari o superiore a 15 anni l'AI è fissata a 65 μg / giorno.

Le donne in gravidanza e in allattamento hanno la stessa AI. Per i bambini di età compresa tra 1 e 14 anni, la AI aumenta con l'età da 15 a 45 μg / die.

Le AI degli adulti sono superiori alle RDA statunitensi ma, d'altra parte, l'EFSA ha fissato il suo UL a 600 μg / die, molto inferiore al valore statunitense.