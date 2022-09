Micronutrienti: cosa, quanti e quali sono

Nonostante si tratti di nutrienti il cui livello di introduzione utile risulta davvero modesto - anche nell'ordine di pochi microgrammi - è molto importante che non siano carenti o presenti in maniera sub-ottimale .

Trattasi di nutrienti che non apportano calorie , ma la cui presenza è indispensabile per il corretto funzionamento dell'organismo.

Per micronutrienti si intendono le vitamine e alcuni minerali .

Attenzione! Si faccia attenzione al supplemento in vitamine liposolubili. Queste non possono essere eliminate con le urine e l'eventuale eccesso da più facilmente luogo a tossicità delle vitamine idrosolubili e dei minerali.

Chi intendesse consumare supplementi nutrizionali a prescindere da qualsiasi percorso diagnostico, si ricordi bene che gli integratori alimentari non vantano un buon coefficiente di assorbimento - soprattutto quelli misti e ad alto dosaggio.

In caso di deficit, un buon dietista si curerà di correggere le abitudini alimentari scorrette, o di risolvere eventuali patologie a monte del problema, o consiglierà semplicemente di assumere giornalmente un complesso multivitaminico-minerale .

Per capire se l'organismo necessita di livelli superiori di vitamine o minerali, sarebbe utile effettuare degli esami del sangue specifici e/o un'analisi del capello .

In questi casi, l' integrazione alimentare è sempre indispensabile .

Micronutrienti: quali e quanti sono?

Le vitamine si possono suddividere in due grandi categorie: idrosolubili, o solubili in acqua, e liposolubili, o solubili in grassi.

Le vitamine idrosolubili sono: B1 o tiamiona, B2 o riboflavina, B3 o PP o niacina, B5 o acido pantotenico, B6 o piridossina, B8 o H o biotina, folati e B12 o cianocobalamina.

Le vitamine liposolubili sono: A o retinolo, D o calciferolo, E o alfa-tocoferolo, K o menachinone. Alcuni fanno rientrare in questa categoria anche gli acidi grassi essenziali acido alfa-linolenico e linoleico, sotto il nome di vitamina F.

I minerali essenziali, tutti idrosolubili, sono: calcio, ferro, fosforo, magnesio, zinco, rame, selenio, iodio, molibdeno, fluoro, sodio e cloro. - come vedremo sotto tuttavia, non sono gli unici presenti negli alimenti.

Per maggiori informazioni su "livello massimo tollerabile di assunzione" (UL), "obiettivo nutrizionale per la popolazione" (SDT), "fabbisogno medio" (AR), "assunzione raccomandata per la popolazione" (PRI) e assunzione adeguata (AI), consultare l'articolo dedicato: Fabbisogno Nutrizionale di Sali Minerali e Vitamine.

Micronutrienti VS microelementi: quale differenza?

Un errore comune è quello di usare come sinonimi le parole "micronutriente" e "microelemento".

Quest'ultimo costituisce, in realtà, un semplice sottogruppo dei minerali.

I minerali - tutti, compresi quelli non essenziali - vengono infatti ulteriormente suddivisi in base al fabbisogno in: