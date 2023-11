Proteine: fabbisogno, digestione e cenni di metabolismo

Lo scheletro di carbonio degli aminoacidi può essere sfruttato per la produzione di energia e come substrato per la sintesi del glucosio nella gluconeogenesi , per esempio durante il digiuno e esercizi di resistenza .

Nelle diete con scarso apporto di proteine o in caso di apporto energetico carente (diete a tenore calorico molto basso), con una conseguente rapida perdita di peso , la degradazione delle proteine è superiore alla sintesi delle stesse e, quindi, vi è una perdita proteica per il corpo, principalmente attraverso il catabolismo muscolare .

Fabbisogno di proteine alimentari

Classicamente il fabbisogno di proteine è definito dagli studi sul bilancio dell'azoto (apporto di N meno l'output di N).

Rispetto al basale dell'adulto, vi può essere un fabbisogno proteico supplementare dovuto a meccanismi anabolici (crescita, gravidanza, "ricrescita"), catabolici (malattie) e parafisiologici (ridotto assorbimento, resistenza anabolica ecc.).

Il fabbisogno di proteine o le raccomandazioni in materia di consumo proteico sono generalmente espressi in termini relativi (g/kg di peso corporeo/giorno) o in relazione all'apporto energetico (in % sull'apporto totale di calorie).

Le prime stime dell'apporto proteico necessario risalgono a prima della seconda guerra mondiale (1,0 g/kg/die). Questo valore era superiore a quello raccomandato in seguito per quasi 4 decenni, pari a 0,8 g/kg/die. Oggi le raccomandazioni più recenti, benché non ancora ufficiali, sembrano riconfermare i dati del passato.

C'è però una differenza concettuale tra "apporto anti-carenziale" e "apporto ottimale".

Tutte queste raccomandazioni non fanno distinzione di sesso o di età il che evidentemente è un limite dovuto alla mancanza di dati scientifici sufficienti in questi sottogruppi.

Il fabbisogno proteico umano è stato calcolato da diversi comitati di esperti secondo vari criteri. Al riguardo è stata usata una terminologia diversa. I termini più usati sono:

livelli di assunzione raccomandati di nutrienti (LARN);

fabbisogno proteico (FP);

assunzioni nutrizionali di riferimento (RNI);

livello di riferimento per la popolazione (PRI);

fabbisogno medio (FM);

valori dietetici di riferimento (DRV);

dose giornaliera raccomandata (RDNI);

assunzioni dietetiche di riferimento (DRI);

range accettabile di distribuzione di macronutrienti (AMDR);

apporto adeguato (OI);

livello di sicurezza di assunzione proteica (SLP);

massimo livello tollerabile di assunzione (TUI);

soglia minima di nutrienti (LTI).

Fabbisogno proteico di bambini e adolescenti

Si è stimato che il fabbisogno proteico sia di circa 10 g/die a sei mesi di età e che vada aumentando fino a 58 g per i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni e a 47 g per le ragazze della stessa fascia d'età (OMS).

Tuttavia, l'assunzione di proteine nei bambini e negli adolescenti è molto più elevata.

Secondo indagini europee, fra i 13 e i 15 anni di età il consumo è di circa 100 g/giorno e oltre.

Un apporto eccessivo di proteine nei lattanti e nei bambini piccoli accresce il rischio di sovrappeso e di obesità in età adulta.

Un consumo troppo elevato di proteine nel lattante può provocare danni renali.

Fabbisogno proteico negli adulti

L'attuale fabbisogno alimentare ufficiale per donne e uomini adulti di tutti i gruppi d'età è di 0,8-1,0 g di proteine (di alta qualità) per chilogrammo di peso corporeo.

Per un uomo di peso normale (70 kg) ciò corrisponde a 56 g/giorno e, rispettivamente, a 46 g/giorno per una donna che pesa 57 kg.

L'apporto proteico minimo in gravidanza è stato fissato a 1,1 g/kg/die e a 1,3 g/kg/die durante l'allattamento.

Le presenti raccomandazioni presuppongono l'assunzione concomitante e adeguata di prodotti non azotati.

Fabbisogno proteico negli anziani

Il consumo di proteine raccomandato oggi per un adulto anziano non differisce da quello consigliato per i giovani adulti (0,8 g/kg di peso corporeo/giorno).

Ciò detto, è innegabile che la maggior parte della popolazione anziana possa godere di un maggior apporto proteico, a scopo protettivo sulla massa muscolare, vista la tendenza in questa fascia di età alla sarcopenia.

Malgrado le evidenti divergenze e le polemiche tra esperti degli ultimi anni in merito a queste raccomandazioni, recentemente una commissione di esperti WHO/FAO/UNU ne ha confermato la validità, indipendentemente dal sesso e dall'età.

La rilevazione tempestiva di problemi nutrizionali in età geriatrica è di cruciale importanza. Occorre assicurare un apporto proteico ed energetico adeguato, oltre a promuovere l'attività fisica in modo da facilitare l'anabolismo delle proteine muscolari.