Metabolismo glucidico: digestione e assorbimento

Nell'uomo, le cellule del digiuno agiscono come se presentassero dei pori di 0,75 nm di diametro, quelle dell'ileo, dei pori di 0,35 nm di diametro.

Le sostanze passano dal lume del tubo gastrointestinale al sangue circolante per diffusione , per trasporto attivo , per « trazione da parte del solvente » e per pinocitosi .

I prodotti della digestione, come pure le vitamine, i minerali e i liquidi, attraversano la mucosa ed entrano nella linfa o nel sangue (assorbimento).

Le proteine , i grassi e i carboidrati vengono scissi ( digeriti ) in unità assorbibili, principalmente nel tratto del tenue.

Il sistema gastrointestinale è la via d'ingresso delle sostanze energetiche , delle vitamine , dei minerali e dei liquidi.

L'importanza biologica è invece fondamentale poiché rappresenta, nei muscoli, una riserva energetica a rapida utilizzazione e nel fegato un deposito indispensabile per mantenere costante il glucosio nel sangue : la glicemia.

L'amido è attaccato dall'amilasi, enzima presente nel nostro apparato digerente che riduce l'amido prima in destrine lineari e successivamente in maltosio (disaccaride formato da due molecole di glucosio) e isomaltosio .

Sono la riserva energetica di piante e animali e trovano in genere depositati sotto forma di granuli. Tra i più importanti vanno menzionati:

Altri oligosaccaridi, favoriscono la crescita di batteri intestinali simbionti , utili per promuovere la salute dell'intero organismo; questi oligosaccaridi sono definiti prebiotici .

Questi oligosaccaridi sono contenuti nei legumi e sono responsabili di flatulenza , in quanto indigeribili e inassorbibili per l'uomo, ma fermentabili a livello del crasso dalla flora microbica residente.

In natura si trova nella frutta matura e in molti ortaggi . Dal punto di vista chimico è costituito da una molecola di Glucosio unita a una di fruttosio.

E' lo zucchero maggiormente rappresentato e che è abitualmente usato come ingredienti in molti prodotti alimentari ; si ottiene industrialmente dalla canna da zucchero o dalla barbabietola .

E' contenuto nel latte dei mammiferi in diverse concentrazioni: nel latte materno al 6%, nel latte vaccino al 4%.

Nel nostro organismo viene metabolizzato dopo essere stato trasformato in glucosio.

Libero è presente solo in alcuni frutti, ma la sua importanza è come costituente degli oligosaccaridi ( lattosio ) e polisaccaridi .

Nel sangue umano è presente solo in tracce, dove è gran parte convertito, nelle cellule epatiche ed intestinali, in glucosio.

E' molto diffuso nel mondo vegetale, in particolare nella frutta, in concentrazione maggiore rispetto al glucosio.

Gli animali lo utilizzano invece come fonte principale di energia ed anche per la sintesi di molecole complesse.

Le piante lo sintetizzano a partire da acqua e anidride carbonica in presenza di luce solare attraverso il meccanismo di fotosintesi.

Si trova libero nella frutta e nella verdura e costituisce il principale nutriente, a rapida utilizzazione, per tutte le cellule dell'organismo umano.

In relazione alle funzioni biologiche che svolgono, i più importanti monosi sono il glucosio , il galattosio , il fruttosio ed il mannosio , appartenenti al gruppo degli esosi (6 atomi di carbonio) ed il ribosio , il desossiribosio e lo xilosio , che appartengono invece al gruppo dei pentosi (5 atomi di carbonio).

I monosaccaridi sono sostanze cristalline, di colore bianco caratterizzate da sapore dolce , sono solubili in acqua e insolubili nei solventi organici.

Digestione dei carboidrati

La digestione dei carboidrati inizia nella cavità orale e prosegue nell'intestino, dove i vari nutrienti vengono assorbiti.

Scopo di questo processo è l'idrolisi dei disaccaridi, degli oligosaccaridi e dei polisaccaridi nei singoli monosaccaridi che li costituiscono, al fine di renderli assorbibili dalla mucosa intestinale.

Per quanto detto, gli zuccheri introdotti con la dieta, come il glucosio, il fruttosio e il galattosio, non necessitano di alcun processo digestivo e vengono assorbiti come tali.

Il glucosio, in particolare, viene assorbito mediante trasporto attivo, mentre il fruttosio attraversa la mucosa intestinale per diffusione facilitata; ne consegue che venga assorbito più lentamente e ciò concorre ad abbassarne l'indice glicemico (oltre al fatto che, prima di entrare nelle cellule, dev'essere convertito in glucosio dal fegato).

L'amido costituisce la parte preponderante dei carboidrati complessi assunti in un'alimentazione equilibrata; è costituito da tante unità di glucosio legate tra loro in maniera lineare (amilosio) e ramificata (amilopectina), e viene introdotto principalmente attraverso patate, legumi, cereali e prodotti derivati, quali pasta e pane.

La sua digestione inizia nella bocca, dove viene aggredito dalle α-amilasi salivari, che liberano maltosio ed isomaltosio (disaccaridi costituiti dall'associazione di due unità di glucosio, rispettivamente unite da legami α-1,4 e α-1,6), maltotriosio (questa volta le molecole di glucosio sono tre) e destrine (7-9 unità di glucosio, con presenza di una ramificazione).

A livello della bocca, la digestione dei carboidrati è comunque limitata, dato lo scarso tempo di permanenza del cibo nella cavità orale.

L'attività delle α-amilasi salivari si arresta nello stomaco, a causa dell'acidità che caratterizza l'ambiente gastrico.

La digestione dei carboidrati riprende e si completa nell'intestino tenue, grazie all'azione combinata dei succhi pancreatici ed intestinali. Nei primi, è presente un enzima α-amilasi analogo a quello salivare, che come tale trasforma l'amido in maltosio e destrine.

Queste non possono essere idrolizzate dalle amilasi pancreatiche e subiscono l'azione di appositi enzimi deramificanti (α-1,6 glicosidasi, α-destrinasi o isomaltasi) presenti nelle cellule epiteliali dell'intestino tenue.

A questo livello troviamo ulteriori enzimi implicati nella digestione dei disaccaridi:

la saccarasi , per esempio, porta alla formazione di glucosio e fruttosio a partire da una molecola di saccarosio e provvede all'idrolisi di maltosio e maltotriosio in sinergia con l'enzima maltasi.

, per esempio, porta alla formazione di glucosio e fruttosio a partire da una molecola di saccarosio e provvede all'idrolisi di maltosio e maltotriosio in sinergia con l'enzima maltasi. la lattasi, infine, digerisce lo zucchero del latte scomponendolo in glucosio e galattosio (il deficit di questo enzima, molto comune nell'età adulta, in particolare nelle popolazioni di colore, è responsabile dell'intolleranza al lattosio).

Una volta completata la digestione dei carboidrati nei singoli monosaccaridi che li costituiscono, gli zuccheri sono pronti per essere assorbiti.

Come anticipato, tale assorbimento può avvenire per diffusione facilitata (fruttosio) o per trasporto attivo (glucosio, galattosio).

Non tutti i carboidrati introdotti con la dieta sono digeribili e, anche lo stesso amido, se crudo, può risultare di difficile digestione.

Alcuni vegetali, come i legumi, contengono ad esempio degli oligosaccaridi indigeribili (raffinosio, verbascosio e stachiosio).

Analogo discorso per la fibra alimentare, inclusa la cellulosa.

La digestione di questi carboidrati è invece possibile per altri animali, come i ruminanti, e per i batteri presenti nel nostro intestino crasso.

Tali microrganismi fermentano la fibra alimentare producendo acidi grassi dotati di un effetto lassativo, trofico per la mucosa del colon e prezioso per la salute generale dell'intero organismo.

Quindi, i principali carboidrati della dieta sono polisaccaridi, disaccaridi e monosaccaridi. Gli amidi (polimeri del glucosio) e i loro derivati sono gli unici polisaccaridi digeriti, in qualche misura, dal tubo gastrointestinale dell'uomo.

L'amilopectina, che costituisce l'80-90% dell'amido della dieta, è simile, ma meno ramificata, mentre l'amilosio è una catena diritta.

L'amido viene attaccato dalla ptialina, amilasi della saliva. Ma il pH ottimale di questo enzima è 6,7, per cui la sua azione viene inibita nello stomaco dal succo gastrico acido.

Nel tenue agisce sui polisaccaridi anche la potente amilasi pancreatica. I prodotti finali della digestione amilasica sono il maltosio, disaccaride, il maltotriosio, trisaccaride, le destrine, polimeri ramificati contenenti, in media, 8 molecole di glucosio e alcuni polimeri contenenti glucosio.

Gli enzimi responsabili dell'ulteriore digestione dei derivati dell'amido si trovano sull'orletto a spazzola delle cellule della mucosa, principalmente dell'ileo.

Una destrinasi idrolizza le destrine, mentre una glucoamilasi stacca il glucosio dal maltosio, dal maltotrioso e da altri polimeri del glucosio.

Gran parte delle molecole di glucosio che si forma, entra nelle cellule della mucosa, sebbene alcune ritornino nel lume intestinale per essere assorbite più caudalmente.

I disaccaridi ingeriti vengono idrolizzati da lattasi e sucrasi localizzate nella superficie luminale delle cellule della mucosa.

La deficienza di una, o più, di queste disaccaridasi porta a diarrea, gonfiore e flatulenza, dopo l'ingestione di zucchero.

La diarrea è dovuta ad un aumento nel numero delle molecole, osmoticamente attive, del disaccaride, che rimangono nel lume intestinale determinando aumento di volume del contenuto intestinale.

Il gonfiore e la flatulenza sono dovuti ai prodotti gassosi (CO, e H) derivanti dai disaccaridi, nell'ileo e nel colon.

La lattasi è interessante perché, in quasi tutti gli animali e in

molte etnie umane, l'attività della lattasi intestinale, grande alla nascita, scende nella fanciullezza e rimane bassa, causando intolleranza al latte (al lattosio).

Nella maggior parte degli europei occidentali e loro discendenti americani l'attività della lattasi intestinale persiste nell'adulto. Negli USA, nel 70% della popolazione nera, ma solo nel 20% di quella bianca, c'è intolleranza al lattosio.