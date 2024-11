Metabolismo degli aminoacidi e ciclo dell'urea: come e dove avvengono?

Metabolismo degli amminoacidi

Per parlare dei venti amminoacidi che costituiscono le strutture proteiche e di quelli modificati, bisognerebbe descrivere almeno dodici vie metaboliche specializzate.

Ma perché le cellule utilizzano tante vie metaboliche che richiedono energia (ad esempio per rigenerare i siti catalitici degli enzimi), ciascuna con un patrimonio enzimatico, per catabolizzare gli amminoacidi? Da quasi tutti gli amminoacidi si possono ottenere, attraverso vie specializzate, dei metaboliti che in piccola parte sono utilizzati per produrre energia (ad esempio, tramite la gluconeogenesi e la via dei corpi chetonici) ma che, soprattutto, portano alla formazione di molecole complesse, ad elevato numero di atomi di carbonio (ad esempio da fenilalanina e tirosina, nelle ghiandole surrenali che sono specializzate a questo scopo, si producono ormoni). Se da un lato sarebbe semplice produrre energia dagli amminoacidi, dall'altro sarebbe complicato costruire molecole complesse partendo da molecole di piccole dimensioni: il catabolismo degli amminoacidi permette di sfruttare il loro scheletro per ottenete specie più grandi.

Da un individuo sano, giornalmenteg vengono degradati due o tre etti di amminoacidi. 60-100 g derivano dalle proteine introdotte con la dieta, ma oltre 200 g si ottengono dal normale turnover delle proteine dell'organismo (gli amminoacidi di tali proteine, che vengono danneggiati da processi ossidoriduttivi, sono sostituiti da altri e catabolizzati).

Gli amminoacidi possono dare un contributo energetico in termini di ATP in vari modi.

Quelli ramificati (BCAA) entrano nella decarbossilazione ossidativa previa deaminazione (del gruppo α-amminico);

Gli altri possono essere gluconeogenetici, perché entrano nella gluconeogenesi epatica (generano glucosio), chetogenici, perché entrano nella chetogenesi epatica (generano corpi chetonici, che possono essere usati anch'essi come substrati energetici), o entrambi - a seconda delle proprietà chimiche dell'amminoacido. Quello che li distingue dai precedenti è l'obbligo di passare per il fegato.

Sia il glucosio che i corpi chetonici possono entrare nel ciclo di Krebs:

il primo, grazie alla trasformazione i piruvato o in fumarato e successivamente in Acetil Co-A;

i secondi - più precisamente, l'aceto acetato e il 3-Β-idrossi butirrato - entrano nella Β-ossidazione degli acidi grassi e, da lì, generano Acetil Co-A.

Nota: la chetogenesi è un processo molto "inflazionato" dal punto di vista delle "convinzioni" e delle "informazioni di facile accesso" - sia in positivo che in negativo. Si tratta di una via importantissima, perché, in questo modo, gli amminoacidi possono rimediare ad una carenza di zuccheri nel digiuno a breve termine; se questo persiste, tuttavia, dopo due giorni interviene la chetogenesi da parte dei lipidi. Da un ulteriore digiuno, anche il cervello si adatta ad utilizzare i corpi chetonici. Al tempo stesso, le diete chetogeniche non hanno alcun potere miracoloso, e subordinano al criterio del bilancio calorico esattamente come le altre.

Ritornando al trasferimento del gruppo α-amminico, specifichiamo che questo avviene tramite una reazione di transaminazione; gli enzimi che catalizzano tale reazione, si dicono, appunto, transaminasi (o ammino transferasi). Tali enzimi utilizzano un cofattore enzimatico chiamato piridossal fosfato, che interviene con il suo gruppo aldeidico. Il piridossal fosfato è il prodotto della fosforilazione della piridossina che è una vitamina (B6), ampiamente distribuita negli alimenti e, soprattutto, in quelli di origine animale (come la carne).

Le transaminasi hanno le seguenti proprietà:

Alta specificità per una coppia α-chetoglutarato-glutammato;

Prendono il nome dalla seconda coppia.

Gli enzimi transaminasi coinvolgono sempre la coppia α-chetoglutarato-glutammato e si distinguono in base alla seconda coppia coinvolta.

Esempi:

L'aspartato transaminasi ossia GOT (Glutammato-Ossal acetato Transaminasi): l'enzima trasferisce il gruppo α-amminico dall'aspartato all'α-chetoglutarato, ottenendo l'ossalacetato e il glutammato.

L'alanina transaminasi ossia GTP (Glutammato-Piruvato Transaminasi): l'enzima trasferisce il gruppo α-amminico dall'alanina all'α-chetoglutarato, ottenendo il piruvato e il glutammato.

Le varie transaminasi, utilizzano l'α-chetoglurato come accettore del gruppo amminico degli amminoacidi e lo convertono in glutammato; mentre, gli amminoacidi che si formano vengono utilizzati nella via dei corpi chetonici.

Questo tipo di reazione è reversibile, e può avvenire in entrambe la direzioni, dal momento che si rompono e si formano legami con lo stesso contenuto energetico.

Le transaminasi, sono sia nel citoplasma sia nel mitocondrio (sono attive per lo più nel citoplasma) e differiscono per il loro punto isoelettrico.

Le transaminasi, sono, inoltre, in grado di decarbossilare gli amminoacidi. Ci dovrà essere un modo per riconvertire il glutammato in α-chetoglutarato per deaminazione.

La glutammato deidrogenasi è un enzima in grado di trasformare il glutammato in α-chetoglutarato e, quindi, di convertire i gruppi amminici degli amminoacidi che si trovano sotto forma di glutammato, in ammoniaca. Ciò che avviene è un processo ossidoriduttivo che passa attraverso l'intermedio α-ammino glutarato. Si liberano ammoniaca e α-chetoglutarato che torna in circolo.

Quindi, lo smaltimento dei gruppi amminici degli amminoacidi passa attraverso le transaminasi (diverse a seconda del substrato) e la glutammato deidrogenasi, che determina la formazione di ammoniaca.

Esistono due tipi di glutammato deidrogenasi: citoplasmatica e mitocondriale. Il cofattore, che è anche cosubstrato di questo enzima, è il NAD(P)+. La glutammato deidrogenasi utilizza come accettore di potere riducente, o il NAD+ o il NADP+.

La forma citoplasmatica preferisce, anche se non esclusivamente, il NAD(P)+, mentre la forma mitocondriale preferisce il NAD+.

La forma mitocondriale ha lo scopo di smaltire i gruppi amminici. Porta alla formazione di ammoniaca (che è substrato per un enzima specializzato del mitocondrio) e NADH (che viene inviato alla catena respiratoria).

La forma citoplasmatica lavora in direzione opposta cioè utilizza ammoniaca e α-chetoglutarato per dare glutammato (che ha una destinazione biosintetica): questa reazione è una biosintesi riduttiva e il cofattore usato è NADPH.

La glutammato deidrogenasi lavora quando bisogna smaltire i gruppi amminici degli amminoacidi come ammoniaca (via urine) oppure quando occorrono gli scheletri degli amminoacidi per produrre energia. Tale enzima avrà, quindi, come modulatori negativi i sistemi che sono indice di buona disponibilità energetica (ATP, GTP e NAD(P)H) e, come modulatori positivi, i sistemi che indicano una necessità di energia (AMP, ADP, GDP, NAD(P)+, amminoacidi e ormoni tiroidei).

Gli amminoacidi (principalmente la leucina) sono modulatori positivi della glutammato deidrogenasi: se sono presenti amminoacidi nel citoplasma, questi possono essere utilizzati per la sintesi delle proteine, oppure devono essere smaltiti perché non possono essere accumulati (ciò spiega perché gli amminoacidi sono modulatori positivi).