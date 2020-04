Cos'è il merluzzo?

Il merluzzo propriamente detto (in inglese "Atlantic cod" - "merluzzo Atlantico") è un pesce osseo appartenente al Genere Gadus, famiglia Gadidae. La nomenclatura binomiale del merluzzo atlantico è Gadus morhua.

Descrizione

Il corpo del merluzzo, allungato e massiccio, può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza.

Il più grosso mai catturato misurava 1,8 metri e pesava 96 kg; la taglia media è di 60 cm per 40 kg.

Il merluzzo dell'Atlantico può vivere 25 anni e raggiungere la maturità sessuale tra i due e i quattro anni, anche se quello che popola il nord-est può impiegare fino a otto anni per riprodursi.

La colorazione del pesce è marrone o verde, maculata sul lato dorsale e argentata sul ventre. E' chiaramente visibile la linea laterale (organo sensoriale).

Biologia

Assente nel Mediterraneo, il G. morhua è una creatura marina che popola le acque fredde, profonde e aperte dell'Oceano Atlantico settentrionale, dove viene pescato in grandi quantità. Le principali nazioni produttrici sono la Norvegia, l'Islanda e l'isola canadese di Terranova.

I merluzzi vivono in banchi, sono voracissimi di altri pesci e si avvicinano alle coste soltanto nel periodo riproduttivo.

Un tempo abbondantissimo, oggi la popolazione del merluzzo Atlantico sta diminuendo in maniera preoccupante. Dagli anni '90 si è registrata una diminuzione del 95%, perdita che non è stata recuperata nemmeno con la cessazione della pesca.

L'assenza di questo predatore apicale ha determinato un eccessivo trofismo delle sue prede in molte aree marittime. Molte altre zone di prelievo del merluzzo tutt'oggi rimangono a rischio. Basti pensare che alcune zone settentrionali dell'oceano sono già state abbandonate dalle flotte di pescherecci per la quasi totale scomparsa della specie.

Il merluzzo Atlantico è etichettato come “vulnerabile” nella Lista rossa IUCN (Red List of Threatened Species).

Merluzzo Atlantico

Specie simili al Merluzzo Atlantico

Oltre alle varie specie di Gadus, vengono comunemente detti “merluzzo” altri pesci che appartengono a generi differenti: Merluccius, Pseudophycis, Trisopterus, Pollachius, Theragra e Aulopus.

Vediamo quelli più significativi.

Merluzzo dell'Oceano Pacifico

Nell'Oceano Pacifico vive un altro tipo di merluzzo, simile a quello atlantico ma di dimensioni inferiori e con il corpo ricoperto di chiazze bianche.

Merluzzo carbonaro

Rinomatissimo per le sue carni, il Pollachius virens (anche noto come merluzzo nero) raggiunge una taglia media (è corto ma molto tozzo), vive a grandi profondità nei mari freddi nordici e si distingue - dalla maggior parte dei merluzzi - per la grassezza delle sue carni.

Merluzzo Imperiale

Il merluzzo imperiale (Aulopus filamentosus), presente anche nel Mediterraneo, ha un corpo lungo circa 40 cm con fasce trasversali scure.

Il nasello (Genere Merluccius, specie merluccius) è un pesce appartenente alla stessa famiglia del merluzzo atlantico. Contrariamente a quest'ultimo, il M. merluccius pare diffusissimo in tutto il Mediterraneo, nel Baltico e nell'Atlantico Orientale. Ha carni molto pregiate e delicate, che vengono generalmente cotte a vapore. Nota: alcuni lo conoscono col nome di pesce molo.

Merlano

Appartenente al Genere Merlangius, specie merlangus, il merlano è considerato un parente strettissimo del nasello e degli altri merluzzi. Diffuso principalmente nell'Oceano Atlantico settentrionale, nel Mar del Nord, nel Mar Nero, nel Mar Baltico, nel Mediterraneo e più precisamente nell'Alto Adriatico, difficilmente oltrepassa i 70 cm di lunghezza.

Dalle carni magrissime e pregiate (ma purtroppo spinose) viene cucinato soprattutto fritto e al forno; è buonissimo anche sulla griglia, ma tende a rompersi facilmente. Nota: come il nasello, anche il merlano è talvolta chiamato pesce molo.