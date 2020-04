Mercurio nel Pesce e negli Alimenti

La maggiore fonte di assunzione (70-90% del mercurio totale) è rappresentata dal pesce, in particolar modo da quello pescato in zone marine contaminate. Per questo motivo, le concentrazioni di mercurio negli alimenti ittici presentano un alto grado di variabilità, dipendente da vari fattori.

Nella maggior parte degli alimenti la concentrazione di mercurio è al di sotto del limite di rilevabilità strumentale. Questo metallo può tuttavia contaminare alcuni cibi , come il rene e il fegato della selvaggina o i cereali e i funghi cresciuti in terreni inquinati.

Mercurio nel pesce

Pesci e molluschi sono considerati dei “serbatoi di mercurio”, anche se in realtà questo è vero solo in parte. Infatti, la maggior parte di questi organismi non subisce alcun avvelenamento imputabile ad alti livelli di mercurio. All'opposto, i mammiferi marini sembrano più sensibili.

D'altro canto, la quantità presente nei loro tessuti potrebbe costituire un problema per l'uomo che, pur avvalendosi anch'esso di un sistema di smaltimento fisiologico, non è altrettanto efficace/efficiente nell'eliminazione dell'inquinante.

Peraltro, il mercurio contenuto nel pesce è spesso sotto forma di metilmercurio, un composto organico fortemente neurotossico particolarmente presente nelle creature che, come vedremo, si collocano al vertice della catena alimentare.

Biomagnificazione: il mercurio come arriva dentro il pesce?

Nell'acqua di mare, il mercurio è presente solo in piccole concentrazioni, ma viene assorbito sotto forma di mercurio metilico dalle alghe, all'inizio della catena alimentare. Queste vengono poi mangiate dal plancton e dagli altri organismi più in alto nella catena alimentare.

I pesci assorbono efficacemente il mercurio metilico e lo espellono facilmente, anche se lentamente.

Il metilmercurio è insolubile in acqua, pertanto non può essere eliminato con le secrezioni acquose. Tende ad accumularsi soprattutto nei visceri, ma anche nei muscoli. Ciò comporta la bioaccumulazione del mercurio, soprattutto nel tessuto adiposo.

Più grandi e vecchi diventano i pesci, più mercurio possono aver assorbito durante la vita. Ecco perché i pesci predatori, i mammiferi marini e gli uccelli hanno concentrazioni più elevate di mercurio rispetto alle creature direttamente esposte all'inquinante.

Le specie ai vertici della catena alimentare possono accumulare concentrazioni di mercurio fino a dieci volte superiori alle loro prede; questo processo è chiamato biomagnificazione. Ad esempio, l'aringa contiene livelli di mercurio pari a circa 0,1 parti per milione, mentre lo squalo contiene livelli di mercurio superiori a 1 parte per milione.

Importanza della taglia

I pesci a più elevata concentrazione di mercurio sono i grandi predatori (tonno, pescespada, verdesca) che, essendo ai vertici della catena alimentare, accumulano dosi maggiori della sostanza. I più sicuri, al contrario, sono i pesci di piccola taglia (ad eccezione dei molluschi) e quelli di allevamento, come il salmone, l'orata, la spigola, il pesce gatto e la trota.

All'interno della stessa specie, a parità di condizioni ambientali, i livelli di mercurio sono proporzionali all'età, al peso e alla superficie corporea dell'animale.

Importanza dell'habitat

Il tonno in scatola è relativamente più sicuro di quello fresco, poiché viene generalmente pescato negli oceani, dove il tasso di inquinamento è minore rispetto al Mediterraneo. Nelle acque contaminate il livello di mercurio può raggiungere concentrazioni particolarmente elevate.

Si tratta, purtroppo, di uno dei fattori meno controllabili.

Generalmente, i pesci di allevamento sono più sicuri e corrono un minor rischio di intossicazione da mercurio, anche se possono comunque entrare in contatto con l'elemento a causa, per esempio, di mangimi contaminati.

Dal momento che nei paesi in via di sviluppo le fonti di inquinamento sono maggiori e i controlli sanitari inferiori, il pesce e gli alimenti provenienti da tali zone sono potenzialmente più pericolosi. Inoltre, le emissioni di queste nazioni vanificano puntualmente gli sforzi compiuti dai paesi più industrializzati nel ridurre l'impatto ambientale del metallo. Va detto, per contro, che nonostante gli impieghi del mercurio siano stati notevolmente ridimensionati negli ultimi anni, la sua concentrazione nei nostri mari rimane stazionaria e superiore rispetto a quella dell'oceano Atlantico.

Importanza del taglio

Gran parte del carico inquinante si concentra in organi che vengono generalmente rimossi prima del consumo (fegato, cervello e intestino); il taglio muscolare ne contiene una percentuale inferiore, ma che può comunque essere pericolosa per la salute.