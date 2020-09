Quanto e Quando Mangiare Prima dell’Allenamento?

Durante la pratica di attività fisica il substrato energetico preferito diventa il glucosio . La sua percentuale di utilizzo varia in funzione dell' intensità dell'esercizio e del relativo consumo di ossigeno . In media si ha un consumo del 30% di acidi grassi e del 70% di glucosio .

Durante il riposo , il substrato energetico preferito dalla macchina umana è costituito dagli acidi grassi dei trigliceridi stoccati all'interno degli adipociti che strutturano il tessuto adiposo . Rispetto al glucosio – presente nel sangue e ricavabile soprattutto dal glicogeno epatico e muscolare stesso – il substrato di riserva lipidica è consumato per il 65% del totale . Questo aspetto è spiegato nel dettaglio in altri articoli dove si discute del Quoziente Respiratorio e dei sistemi energetici nel lavoro muscolare .

Tuttavia per fare ciò è anzitutto necessario capire il reale fabbisogno energetico soggettivo , in quanto il consumo calorico è strettamente correlato al carico di allenamento e alle caratteristiche individuali ; sono implicati principalmente la quantità di massa magra (soprattutto muscolare ) e con il massimo consumo di ossigeno (misurabile in VO2max ).

Sapendo che ogni litro di ossigeno consuma circa 5 Kcal , complessivamente avremo un consumo energetico di 112 litri * 5 Kcal = 560 kcal circa; si dovrà inoltre considerare il contributo del metabolismo basale per tutto il tempo in cui viene praticata l'attività fisica. Tuttavia questo secondo dato non influisce più di tanto sul risultato, perché stiamo parlando di stime e non di grammature precise. Il suo contributo sarebbe infatti di circa 50-70 kcal, più o meno due fette biscottate .

A questo punto, per comodità, convertiamo i ml di ossigeno in litri, operando il seguente calcolo: 112.600 / 1000 = 112 litri circa di ossigeno.

Avendo a disposizione questi dati, il personal trainer è in grado di stimare il fabbisogno di nutrienti per la pratica dei 45 minuti di attività. Anzitutto però, occorre tenere ben chiaro il concetto del Vo2max ; questo corrisponde all'energia consumata = (ml di ossigeno moltiplicato per i chili di massa magra, moltiplicati per i minuti impiegati) cioè: ml/kg/min.

Facciamo un esempio per capire come sia possibile realizzare quanto esposto.

Nel Potenziamento Muscolare

Nell'allenamento anaerobico il discorso è simile ma non del tutto uguale perché nella corsa, con l'uso di un cardiofrequenzimetro, è possibile tenere sotto controllo il battito cardiaco preimpostato e modulare l'andamento aumentando o diminuendo l'intensità.

Nell'allenamento con i pesi, invece, non possiamo controllare il battito, in quanto dobbiamo sollevare dei carichi per un certo numero di ripetizioni, durante le quali la frequenza cardiaca non può essere monitorata costantemente. Considerando poi le fasi attive delle serie ed il riposo tra un set e l'altro, il battito cardiaco avrà un andamento a zig zag. Quindi con picchi minimi di 100 bpm e massimi vicini alle 200 bpm in esercizi intensi per ripetizioni oltre le 8-12.

Ovviamente il fabbisogno energetico dipende anche dal tipo di sforzo fisico, nel senso che se si fa un allenamento specifico per la forza massima, dove le serie sono brevi e i tempi di recupero elevati, l'intensità dell'allenamento aumenta ma cala drasticamente il volume, quindi anche il consumo di carboidrati – ma è alto l'impegno di creatin fosfato. Se invece si esegue un allenamento metabolico (ad esempio un cardio fit training) il carico di lavoro aumenta drasticamente a favore del volume ed il consumo di carboidrati è nettamente superiore rispetto al suddetto ma anche a quello della corsa lenta (per lo stesso tempo, si intende). Tutto dipende dal carico di allenamento.

Quindi, per gli allenamenti anaerobici con i pesi, il consumo energetico andrà stimato considerando un valore più o meno corrispondente al 65-85% della frequenza cardiaca massima. Il consumo energetico rimane comunque in relazione anche con Vo2max, massa magra e volume di allenamento. Il procedimento di calcolo può essere lo stesso di quello fatto in precedenza per la corsa di 45 minuti.