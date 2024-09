Quali sono i benefici delle mandorle? Quante al giorno?

La tossicità dell'amigdalina può essere annullata con la cottura ; pertanto, a dosaggi che risulterebbero comunque innocui, è tradizione aggiungere l' estratto di mandorla amara nella preparazione di alcune specialità dolciarie come gli amaretti .

La mandorla amara, invece, è il seme prodotto dal Prunus amygdalus, una specie botanica utilizzata soprattutto a scopo ornamentale. Il gusto amaro di questi semi è imputabile alla presenza di amigdalina , un glicoside cianogenetico (ovvero capace di liberare cianuro ) che, se ingerito in grosse quantità, risulta molto nocivo per la salute. Più amara risulta la mandorla e tanto maggiore è il suo potere venefico.

"Mandorla" è anche il termine utilizzato per indicare tutti i semi che hanno le stesse caratteristiche (della pesca , dell' albicocca , della ciliegia ecc).

30-35 grammi al giorno, cioè 15-20 mandorle, sono una quantità "limite" nel contesto di una dieta normocalorica per un adulto che non pratica sport (pressappoco 1900-2200 kcal) e normalmente ripartita (25-30% di lipidi), a patto che si faccia un uso parsimonioso dei condimenti grassi e che si consumino prevalentemente pesci , carni e formaggi magri .

La quantità giusta di mandorle dipende dalla composizione globale nella dieta, in un ottica quantomeno settimanale.

Nel 2007 l'Unione europea ha introdotto una normativa affinché tutte le importazioni di mandorle vengano sottoposte al test specifico per l'aflatossina. Se non rispettano i requisiti minimi, l'intera partita può essere rielaborata o distrutta.

Il rischi per la salute riferiti al consumo di mandorle interessano prevalentemente la contaminazione fungina (da Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus) e il rilascio conseguente di aflatossine . Si tratta di agenti fortemente epatotossici che, nel peggiore dei casi, inducono la formazione di tumore al fegato .

Non hanno controindicazioni per le persone affette da patologie metaboliche; al contrario, se utilizzate in maniera intelligente, contribuiscono a ottimizzare i parametri della lipemia.

A causa del loro elevato apporto calorico (quasi 600 kcal /100 g), le mandorle secche devono essere consumate con una certa moderazione (non più di 10-15 semi al giorno, che corrispondono a 20-30 g), soprattutto da chi è ancora lontano dal raggiungere il proprio peso forma .

Le mandorle non contengono lattosio e glutine , ragion per cui si prestano alla dieta per le relative intolleranze .

Ultimamente sta emergendo il ruolo benefico della buccia di mandorle . Questo rivestimento fibroso, oltre a essere ricco di fibre prebiotiche , contiene livelli mirabili di polifenoli antiossidanti . In particolare spiccano le concentrazioni di flavonoli, flavan-3-oli , acidi idrossibenzoici e flavanoni, altrimenti contenuti soprattutto nei prodotti orto -frutticoli.

Le mandorle (soprattutto con buccia) contengono ottime quantità di fibra alimentare , fattore nutrizionale utilissimo per mantenere l'equilibrio della flora batterica intestinale e il buon funzionamento del colon .

Non mancano i sali minerali , alcuni dei quali normalmente carenti nella dieta occidentale; sono degni di nota i livelli di: manganese , magnesio , calcio , rame , fosforo e zinco .

Le mandorle sono alimenti che appartengono all'insieme dei semi oleosi, volgarmente detti " frutta secca ". Nella classificazione dei 7 gruppi fondamentali degli alimenti , i frutti oleaginosi non vengono classificati in maniera netta e distinta. Questo perché:

Come si usano?

Le mandorle vengono utilizzate da sole, come alimento, o in veste di ingrediente/ornamento di pasticceria (torroni, torte, budini, mandorlati e confetti).

Mandorla alimento

Disponibili soprattutto in forma essiccata (quelle fresche sono soggette a stagionalità), le mandorle vengono commercializzate al naturale, dolci o salate, con o senza buccia.

Nota: il sale potrebbe essere utilizzato per coprire il sapore rancido di un seme di qualità scadente.

Le mandorle con guscio, se riposte in un luogo fresco e asciutto, si conservano facilmente per qualche mese. Al contrario, quando private del loro involucro legnoso deperiscono velocemente e andrebbero conservate ermeticamente in luogo fresco e asciutto.

Dalle mandorle si possono ottenere alcuni derivati, tra i quali i più famosi sono il latte di mandorla, l'olio di mandorla, la farina di mandorla e lo sciroppo di mandorla.

Latte di mandorla

Il latte di mandorla è una bevanda densa, profumata e salutare. Si produce diluendo con acqua la poltiglia ottenuta frullando le mandorle.

Prima dell'uso, il latte di mandorla va agitato poiché, a causa dell'elevato contenuto lipidico, tende a separarsi in due fasi distinte. Inoltre inacidisce rapidamente e deve per questo essere conservato in frigo.

Olio di mandorla

L'olio di mandorla si ottiene dalla spremitura dei semi di mandorle dolci e trova applicazione soprattutto in campo cosmetico, dove viene usato per le sue proprietà lenitive ed emollienti (protegge la cute, la ammorbidisce e la rassoda, prevenendo le smagliature). Se assunto come alimento ha discrete proprietà lassative e apporta notevoli quantità di grassi buoni e vitamine liposolubili.

Farina di mandorla

La farina di mandorla è ciò che rimane dall'estrazione dell'olio di mandorla. In pasticceria viene utilizzata soprattutto per confezionare biscotti, torte e dolcetti. E' impiegata moltissimo:

Nella cucina crudista, poiché risulta commestibile anche cruda

In quella vegana, come fonte alternativa di proteine

In quella del celiaco, in merito all'assenza di glutine.

Nota: con la farina di mandorle è possibile ricavare un impasto.

Sciroppo di mandorla

Lo sciroppo di mandorla è costituito da un'emulsione di mandorle (oggi solo dolci, in passato venivano utilizzate anche quelle amare), sciroppo d'orzo o di canna e aroma sintetico.