Le proteine fanno male ai reni?

Di seguito cercheremo di capire se le proteine fanno realmente male ai reni , valutando l'impatto che un regime iperproteico può esercitare in condizioni renali normali , in casi di patologia renale cronica e sulla formazione di calcoli renali (litiasi).

Non solo. Il fabbisogno proteico aumenta anche in caso di dieta ipocalorica dimagrante , soprattutto se presente un certo livello di attività sportiva, in accrescimento , in condizioni fisiologiche speciali (gravidanza, allattamento ), para-fisiologiche o patologiche ( resistenza anabolica, malassorbimento , sarcopenia ecc.).

Tale metodo di valutazione, per quanto "logico", è comunque "spannometrico" e di limitata utilità nell'applicazione del "singolo". Non stiamo dicendo che sia sbagliato, ma semplicemente che le persone possono rivelarsi anche molto diverse le une dalle altre.

In bibliografia non si fa cenno, pertanto, delle diete iperproteiche come cause di malattia renale. Tuttavia, spesso si associa l'immagine del super-sportivo, o del bodybuilder, all'insorgenza di complicazioni renali. Queste sono prevalentemente associate all'utilizzo di farmaci dopanti, non al maggior livello proteico nella dieta.

La malattia renale cronica è definita come un'anomalia renale prolungata (di natura funzionale e/o strutturale) che dura più di tre mesi . La malattia renale acuta è definita come danno renale acuto ed è caratterizzata dall' improvvisa riduzione della funzionalità renale (nell'arco di sette giorni). Il tasso delle malattie renali croniche sembra in aumento nei paesi occidentali, per cause multifattoriali (maggior anzianità, obesità ecc.).

La malattia renale, di solito, causa una perdita della funzionalità renale , e può essere motivo di insufficienza renale , ovvero la perdita completa della funzionalità renale. L'insufficienza renale è nota come lo stadio terminale della malattia renale, in cui l'unica opzione di trattamento è costituita da dialisi o trapianto di rene.

Conclusioni: perché si dice che le proteine facciano male ai reni?

Da quanto abbiamo esporto, pare ovvio che non esistano, ad oggi, prove scientifiche a dimostrazione che l'eccesso proteico propriamente detto possano nuocere al soggetto sano e normo-dotato a livello funzionale del rene.

Diverso sarebbe, se parlassimo di clinica patologica o para-fisiologica. Cosa significa? Che un soggetto sano ma mono-rene, o colpito da alcune delle patologie di cui abbiamo fatto cenno sopra, quindi già compromesso, seguendo una dieta iperproteica, potrebbe avere un maggior rischio di andare incontro al peggioramento della salute renale .

Ma allora, perché molti medici sostengono che troppe proteine possano arrecare danno alla funzionalità renale? La risposta è un po' "scomoda", nel senso che, molti medici, nel dubbio (vista l'importanza di questo preziosissimo organo), sconsigliano di assumere integratori proteici o di seguire una dieta ad alto contenuto proteico a prescindere.

A sostegno di questa ipotesi ci sarebbero le analisi del sangue che, nello sportivo, soprattutto che assume molte proteine, alcuni valori sono quasi sempre fuori range di normalità. In verità, un medico ben preparato - e che abbia voglia di assumersi la responsabilità delle proprie affermazioni - sarebbe in grado di spiegare che, in questi soggetti:

creatinina e azoto ureico sono normalmente più elevati anche con normo-funzionalità renale;

e sono normalmente più elevati anche con normo-funzionalità renale; questi livelli non costituiscono un fattore di rischio per malattia renale.

Non solo. La pratica sportiva può alterare anche altri valori, come l'ematocrito, la CPK e le transaminasi; ma, anche in tal caso, il problema non sussiste.

In pratica, è vero che i reni lavorano di più (così come il fegato, i muscoli ecc.), ma ciò non significa che si deteriorino maggiormente o in fretta.