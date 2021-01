Lattosio: Cos’è e a Cosa Serve

Il legame chimico tra glucosio e galattosio, intrinseco del lattosio, è di tipo O-glicosidico (β 1−4). La sintesi avviene per condensazione mentre lisi per idrolisi; entrambe richiedono un agente catalitico che, nell'organismo, è fisiologicamente costituito da un enzima .

Vista la semplicità della sua struttura molecolare e l'alta solubilità in acqua che lo caratterizzano, il lattosio viene spesso definito un " carboidrato semplice " – cerchia nella quale rientrano i singoli monosaccaridi che lo compongono ed il fruttosio .

In chimica invece, il lattosio è considerato un piccolo polimero glucidico di tipo disaccaride formato da due unità o monomeri di tipo monosaccaride, cioè D- glucosio e D- galattosio .

In nutrizione, dietetica e alimentazione , il lattosio è lo zucchero tipico del latte.

Poiché se ne richiedono livelli abbastanza modesti, l'esubero di galattosio apportato con gli alimenti acquisisce un ruolo calorico sovrapponibile a quello degli altri carboidrati ; ciò richiede, tuttavia, la sua conversione in glucosio da parte del fegato .

Per dire il vero, la funzione del lattosio andrebbe differenziata tra glucosio e galattosio. Il primo è utilizzato pressocché esclusivamente a scopo energetico , ma il secondo costituisce alcuni polimeri complessi presenti nell'organismo.

Essendo costituito da glucosio e galattosio, apporta le tipiche chilocalorie ( kcal ) di ogni glicide: 3,75 per grammo (g) – in molti semplificano arrotondando a 4,0 kcal / g .

Solo previa questa scissione sarà possibile assorbire il glucosio e il galattosio (per mezzo di trasporto attivo) prima che il termini tratto del piccolo intestino ed inizi quello del crasso .

Questo catalizzatore biologico, posizionato sull'orletto a spazzola degli enterociti ( cellule della mucosa intestinale ), è deputato all' idrolisi del legame chimico del disaccaride.

Passando indenne per la bocca e lo stomaco , il lattosio viene digerito ed assorbito nell' intestino tenue .

Intolleranza

Intolleranza al lattosio

L'intolleranza al lattosio è la mancanza o l'insufficienza dell'enzima lattasi che genera, come conseguenza, reazioni avverse di natura tipicamente gastrointestinale – anche se non mancano sintomi atipici correlati.

Si tratta di una condizione patologica se presente nel lattante, visto il ruolo "essenziale" di questo zucchero per la sopravvivenza del bambino fino allo svezzamento, e para-fisiologica o addirittura fisiologica nel post-divezzamento e oltre.

Nota: l'intolleranza al lattosio non è un'allergia (come quella alle proteine del latte), perché non è coinvolto il sistema immunitario nella modalità tipica di queste condizioni.

Cause di intolleranza al lattosio

L'unica causa nota di intolleranza al lattosio è l'insufficienza di lattasi. Questo fenomeno tuttavia, può avere eziologie differenti.

Esistono soggetti che nascono privi o carenti di lattasi, e in tal caso si parla di deficit genetico o primario o permanente, e persone che invece la perdono, e in tal caso di parla di deficit acquisito o secondario.

La mancanza secondaria o acquisita di lattasi, inoltre, può anche risultare transitoria.

Come suggerisce il nome stesso, il deficit genetico è dovuto all'impossibilità di produrre l'enzima da parte degli enterociti intestinali per cause connaturate. Viceversa, il deficit acquisito è spesso il risultato di uno o più fattori predisponenti.

Tra questi sarebbero principalmente implicati:

mancata assunzione di lattosio nel lungo termine;

resezione intestinale;

malattia celiaca;

malattie croniche infiammatorie e autoimmuni;

malattie infettive dell'intestino (virali e batteriche).

È perciò intuibile che alcune di queste cause possono essere trattate, mentre altre meno o addirittura per nulla.

Chi colpisce l'intolleranza al lattosio?

Alcuni gruppi di popolazione sono più soggetti di altri ad intolleranza al lattosio.

Parliamo di differenze legate all'etnia, all'ereditarietà e a condizioni patologiche predisponenti.

Ad esempio, gli asiatici sono più soggetti a intolleranza dei caucasici centro-europei, così come è presente una correlazione tra questa condizione e la celiachia e, ovviamente, si osserva una discreta familiarità.

Conseguenze dell'assunzione di lattosio negli intolleranti

In condizioni di deficit di lattasi, mangiando alimenti con lattosio, si crea una condizione favorente la comparsa di reazioni gastrointestinali indesiderate.

I meccanismi coinvolti sono principalmente due: l'azione localmente tossico-osmotica del lattosio e il successivo intervento della flora fisiologica intestinale.

Il risultato è la liquefazione del contenuto intraluminale, dovuto al richiamo di acqua nel tenue, e un cospicuo metabolismo batterico nel crasso con alta produzione di gas.

Sintomi e segni clinici dell'intolleranza al lattosio

Sintomi e segni clinici tipici dell'intolleranza al lattosio sono: sensazione di cattiva digestione, diarrea, crampi addominali, gonfiore e flatulenza, distensione addominale; con una certa frequenza compare il vomito.

Sono atipici: mal di testa, manifestazioni cutanee e fastidi all'apparato urinario.

La comparsa di sintomi e segni clinici dovuti all'introduzione di lattosio da parte degli intolleranti è piuttosto soggettiva.

Ovviamente, maggiore è il deficit di lattasi, più intensa dovrebbe essere la reazione indesiderata. Per lo più è così, ma non sempre.

Esistono infatti casistiche (poco frequenti) di soggetti normalmente provvisti di lattasi che mostrano comunque il profilo tipico dell'intollerante e, viceversa, persone con poca lattasi che non lamentano gravità significative.

Attenzione! Assumendo latte caldo è possibile avere sintomi simili anche possedendo normali concentrazioni di lattasi. Ciò è dovuto alla conversione momentanea del lattosio in lattulosio, ad opera del calore, che divenendo indigeribile determina conseguenze abbastanza simili.

Come si diagnostica l'intolleranza al lattosio?

Prevalentemente con il breath-test o test del respiro, un esame non invasivo che consiste nella misurazione dell'espirato – in particolare dell'idrogeno – dopo l'assunzione di un carico di lattosio.

Come detto in precedenza, la disponibilità di lattosio nel colon conferisce alla flora batterica la possibilità di nutrirsi abbondantemente.

Le sostanze di scarto includono molti gas, parte dei quali non fa in tempo ad essere espulsa con le flatulenze, venendo conseguentemente assorbita dall'intestino e messa in circolo sanguigno.

A questo punto l'unica via di eliminazione è l'espirato polmonare. Ecco perché misurando questo parametro è possibile comprendere l'entità della fermentazione intestinale di lattosio e, di conseguenza, la mancata espressione di lattasi nel tenue.

Trattamenti per l'intolleranza al lattosio

L'unico trattamento efficacie per l'intolleranza al lattosio è l'esclusione dello stesso dalla dieta.

Questo può avvenire togliendo latte, derivati e additivi alimentari che contengono il disaccaride, oppure sostituendoli con cibi delattosati (nei quali il lattosio è scisso in glucosio e galattosio). Tuttavia la ricerca scientifica e l'industria alimentare non si sono fermate qui.

Esistono prodotti a base di enzimi lattasi da assumere per bocca che dovrebbero sostituire la mansione fisiologica degli enterociti. I risultati sono tuttavia controversi e ad oggi non è possibile considerarli una valida soluzione terapeutica nel cronico per tutti i soggetti intolleranti al lattosio.