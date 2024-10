Il lattosio svolge principalmente una funzione energetica , fornendo calorie e sostanze nutritive . Il glucosio, una volta assorbito, è utilizzato dal corpo come fonte di energia immediata, mentre il galattosio può essere trasformato in glucosio nel fegato o essere usato per costruire strutture più complesse nelle cellule.

Quando mangiamo cibi contenenti lattosio, il percorso di digestione inizia nell'intestino tenue, dove l'enzima lattasi scinde il lattosio in glucosio e galattosio. Senza questa scomposizione, il lattosio non può essere digerito correttamente e può causare fastidi intestinali.

Invece, i formaggi stagionati a lungo come il Parmigiano Reggiano o il Grana Padano ne contengono quantità minime, così come gli yogurt e il kefir , grazie al processo di fermentazione che riduce naturalmente il lattosio.

Perché il latte non è facilmente digeribile?

Molte persone faticano a digerire il latte perché con l'età la produzione dell'enzima lattasi diminuisce. Questo significa che il corpo non è più in grado di scindere il lattosio in glucosio e galattosio. Quando il lattosio non viene digerito correttamente, rimane nell'intestino e viene fermentato dai batteri presenti nel tratto intestinale, causando sintomi come gonfiore, crampi addominali e diarrea.

Optare per alimenti delattosati o a basso contenuto di lattosio può aiutare a ridurre questi fastidi e permettere di godere comunque dei benefici nutrizionali del latte e dei suoi derivati.