Lattosio negli Alimenti

Intolleranza Alimentare

Cos'è l'intolleranza al lattosio?

Si definisce intolleranza al lattosio una reazione avversa, non allergica, a questo nutriente tipicamente contenuto nel latte, nei derivati e negli alimenti che lo contengono.



Nota: l'allergia al latte riguarda invece le proteine dell'alimento e scatena una reazione differente, a volte di tipo anafilattico.



Nelle persone che soffrono di questo disturbo, a causa di una deficienza parziale o assoluta dell'enzima digestivo lattasi, durante i processi digestivi il lattosio ingerito non viene scomposto nei due monosaccaridi che lo costituiscono.

Il disaccaride non digerito - quindi NON assorbibile - prosegue il suo viaggio lungo il tubo digerente fino al colon. Nell'intestino crasso viene metabolizzato dalla flora batterica intestinale provocando disturbi come: senso di pienezza, mal di pancia, gonfiori e diarrea.

Tossicità del lattosio negli intolleranti

La “tossicità” del lattosio è molto soggettiva ma, statisticamente parlando, vengono ben tollerati fino a 10 grammi di lattosio per volta (circa un bicchiere di latte).

Poiché il lattosio è presente in quantità relativamente simili in tutti i tipi di latte animale (ad eccezione di quello prodotto da certi mammiferi marini), non vi è alcun vantaggio nel sostituire quello vaccino con altri (ad esempio di capra, di pecora, di asina, di bufala, cavalla ecc).

Se ne deduce che, per l'intollerante, la completa esclusione del lattosio non è solitamente necessaria, mentre è determinante per le forme allergiche.

Inoltre, la percentuale di lattosio del latte non è sensibilmente influenzata da:

Trattamento col calore

Livello di scrematura

Si è invece osservato che l'associazione del latte ad altri ingredienti (come il cioccolato, i cereali ecc.) può migliorare notevolmente la tollerabilità generale.

