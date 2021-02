Cosa sono i Lattobacilli e dove si trovano

I lattobacilli sono un genere di batteri a struttura bastoncellare, Gram-positivi, anaerobi facoltativi o microaerofili. Buona parte di questi microrganismi possiede la capacità di fermentare il lattosio ed altri zuccheri, producendo acidi, in particolare - ma non solo - acido lattico. Di conseguenza, alcuni lattobacilli vengono impiegati dall'industria casearia, dove risultano fondamentali per la coagulazione acida delle proteine, che sta alla base della produzione di yogurt e formaggi.

I lattobacilli abbondano anche nell'intestino umano, mentre nella donna costituiscono un importante baluardo contro le infezioni intime, localizzandosi - soprattutto nel periodo fertile - a livello vaginale.

Particolari lattobacilli vengono impiegati come probiotici in integratori, prodotti dietetici e persino in specialità medicinali. Il termine probiotico spetta a tutti quei microrganismi di origine umana che, ingeriti in quantità adeguate, riescono ad arrivare vivi ed attivi nell'intestino, colonizzandolo ed esercitando un'azione positiva sullo sviluppo della microflora intestinale e sul mantenimento della salute. Tutte queste qualità non devono naturalmente perdersi durante la conservazione del prodotto.