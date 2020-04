Latte: Grassi, Glucidi, Vitamine e Sali Minerali

Glucidi Zuccheri tipici del latte e funzioni metaboliche Il principale glucide del latte è il lattosio, contenuto in quantità di 4,5 g/L; sono anche presenti tracce di altri zuccheri, come la N-acetilglucosammina, gli zuccheri fosforilati e certi oligosaccaridi. Funzione nutrizionale del lattosio Iniziamo col dire che, al pari della caseina e di poche altre sostanze, il lattosio è una secrezione tipica ed esclusiva della ghiandola mammaria. Si tratta di un oligosaccaride - disaccaride composto da una molecola di glucosio e da una di galattosio. Il galattosio (di cui il latte è l'unica fonte alimentare) è un nutriente molto importante, perché fisiologicamente rientra nella struttura delle guaine mieliniche (rivestimenti che avvolgono i nervi).

Inoltre, il lattosio ha una grande rilevanza di tipo gastronomico - alimentare; costituisce la base per moltissime fermentazioni che si sviluppano nel latte in modo spontaneo o artificiale (per aggiunta di ceppi microbici selezionati, come avviene nella preparazione dei latti fermentati, tra cui lo yogurt, e dei formaggi).

Differenze con Altri Tipi Ci sono differenze significative tra questi nutrienti del latte vaccino e gli altri tipi di latte? La composizione nutrizionale del latte differisce ampiamente tra le specie dei mammiferi e anche tra le razze.

I fattori di maggior variabilità sono, oltre alle proteine (vedi questo articolo), anche i grassi (non solo per il tipo, ma anche per la dimensione dei globuli), gli zuccheri, i minerali e le vitamine.

Per fare alcuni esempi: Il latte umano contiene mediamente il 4,2% di grassi, il 7,0% di lattosio e fornisce 72 kcal per 100 grammi.

Il latte vaccino contiene (sulla media internazionale delle percentuali di scrematura), il 3,6% grassi, il 4,6% lattosio e lo 0,7% minerali; fornisce 66 kcal per 100 grammi.

Quello d'asina e di cavalla hanno un contenuto di grassi inferiore, mentre il latte di foca e di balena può contenere più del 50% di grassi. Composizione per 100 g di vari tipi di latte Costituenti Unità Mucca Capra Pecora Buffalo

d'acqua Acqua g 87,8 88,9 83,0 81,1 Proteine g 3,2 3,1 5,4 4,5 Grassi totali g 3,9 3,5 6,0 8,0 Saturi g 2,4 2,3 3,8 4,2 Monoinsaturi g 1,1 0,8 1,5 1,7 Polinsaturi g 0,1 0,1 0,3 0,2 Carboidrati (soprattutto lattosio) g 4,8 4,4 5,1 4,9 Colesterolo mg 14,0 10,0 11,0 8,0 Calcio mg 120,0 100,0 170,0 195,0 Energia kcal 66,0 60,0 95,0 110,0 kJ 275,0 253,0 396,0 463,0