Caseine e Proteine del Siero del Latte

Caratteristiche chimico fisiche e nutrizionali delle caseine

Proprietà chimico fisiche delle caseine

Le caseine sono prodotte dalla ghiandola mammaria dell'animale e non coagulano con il calore; per questo motivo non subiscono perdite significative durante la pastorizzazione o la sterilizzazione del latte.

Le caseine coagulano invece per acidificazione o per l'azione di enzimi proteolitici. Nella preparazione dello yogurt, ad esempio, speciali batteri operano una fermentazione lattica che trasforma il lattosio del latte in acido lattico, abbassando il pH (fino a 4,6) e determinando la coagulazione caseinica. Nella preparazione del formaggio, invece, si sfrutta l'azione di speciali enzimi proteolitici che agiscono su un particolare tipo di caseina (porzione c-terminale della K-caseina) determinando la coagulazione delle micelle. Nel primo caso, quello dello yogurt, si ottiene un coagulo più soffice e meno compatto rispetto a quello ricavato per coagulazione proteolitica (o presamica).

Nel latte, le caseine si trovano sotto forma di micelle disperse nella massa liquida; questi piccoli globuli trattengono al loro interno calcio (circa 1/3 del totale, sotto forma di fosfato di calcio), magnesio e citrati.

Rennina e coagulazione presamica delle caseine

La coagulazione presamica si basa sull'azione di un enzima, chiamato rennina, presente nello stomaco di capretti e animali lattanti con lo scopo di permettere la digestione delle proteine del latte.

Dallo stomaco di questi animali si ottiene un preparato, chiamato presame, che viene aggiunto al latte per consentire la coagulazione caseinica e con essa la produzione del formaggio.

La rennina stacca il frammento C-terminale dalla k-caseina, operando un taglio tra l'amminoacido 105 e il 106; in condizioni normali questa porzione C-terminale della K-caseina è infatti glicosilata e conferisce alle micelle un ingombro sterico tale da impedirne l'unione in coagulo quando collidono tra loro.

Le micelle sono una sorta di globuli contenenti vari tipi di caseine dispersi nella massa lattea; come tali vengono continuamente in collisione tra loro, ma non coagulano proprio grazie alla glicosilazione della parte c-terminale della k-caseina (che ha funzione colloidalprotettrice). L'enzima rennina interviene staccando questo frammento C-terminale e consentendo alle micelle caseiniche di unirsi per collisione, formando una massa solida via via sempre maggiore e chiamata coagulo.

Proprietà nutrizionali delle caseine

Dal punto di vista aminoacidico, le caseine hanno un elevato contenuto in amminoacidi dicarbossilici, metionina e prolina; si tratta di proteine di origine animale e come tali di alto valore biologico, anche se inferiore rispetto a quello delle proteine del siero, che sono invece più ricche in amminoacidi essenziali.