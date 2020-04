Cos'è il Latte? Latte come alimento "Il latte alimentare è il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa, di animali in buono stato di salute e nutrizione" (R.D. 9/5/29 n. 994 e successive modifiche). E' importante che la mungitura sia ininterrotta e completa per garantire: la salute dell'animale (in caso contrario potrebbe soffrire di mastiti)

la qualità dell'alimento (la composizione del latte varia durante la mungitura, arricchendosi di lipidi man mano che questa giunge al termine). Affinché il latte sia privo di difetti e sostanze nocive permeate dal sangue, nonché completo dal punto di vista nutrizionale, è altresì importante che l'animale si trovi in buono stato di salute e nutrizione.

Per legge il termine generico "latte" indica quello di vacca (nome scientifico Bos taurus), mentre per latti di diversa provenienza è necessario specificarne l'origine (ad es latte di capra, di pecora, di asina ecc).

Variabili Quali fattori influenzano la composizione chimica del latte? La composizione del latte è altrettanto complessa e può variare in funzione di diversi fattori. Fattori genetici Da sempre l'uomo ha selezionato gli animali ad alta produttività di latte, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo (per ottenere un alimento ricco di grassi e/o proteine); d'altra parte ha selezionato anche le specie più resistenti al lavoro e quelle più idonee a fornire carni di qualità. Tutti questi elementi spiegano le differenze compositive di latti provenienti da vacche di razza diversa. Stato fisiologico dell'animale Dipende innanzitutto dalla fase di lattazione. La vacca inizia a produrre latte dopo la nascita del vitello e continua per un tempo variabile, che dura in media 200-220 giorni; la quantità di latte prodotta, che può arrivare ai 7.000 kg, supera nettamente le esigenze del vitello (stimate in circa 1.000 kg) e per questo motivo può essere in buona parte utilizzata per l'alimentazione umana. Come succede per tutti i mammiferi, uomo compreso, il latte di vacca varia la sua composizione nelle diverse fasi di lattazione; nella prima settimana viene prodotto un latte ricco di immunoglobuline, anticorpi e proteine (chiamato colostro), che garantisce al vitello una rapida ripresa e crescita dopo la nascita. La composizione chimica del latte inizia poi a variare, fino a trasformarlo in latte maturo, più ricco in zuccheri e grassi, e utilizzato per l'alimentazione umana. Stato sanitario dell'animale Variazioni significative nella composizione del latte si verificano in concomitanza di mastite; questa infezione della mammella determina una ridotta produzione del latte e di tutte le componenti che derivano dalla ghiandola mammaria, come acqua, zuccheri e proteine, mentre aumentano i fattori che permeano dal sangue, come il cloruro di sodio e gli anticorpi. Gli allevatori si accorgono che l'animale è mastitico perché il pH del latte è più elevato rispetto alla norma, quindi superiore a 6,8. Fattori ambientali Forti escursioni termiche e stress ambientali di diversa natura influenzano la produzione lattea dell'animale, sia in termini quantitativi che qualitativi. Alimentazione In genere l'alimentazione della vacca si basa sul foraggio, spesso integrato con farine di soia e cereali per aumentare la quota proteica e lipidica del latte. Solo un'alimentazione corretta, equilibrata e ottimale garantisce infatti la massima produttività in relazione al patrimonio genetico della vacca. Fattori tecnologici Durante la mungitura, il latte cambia la propria composizione e si arricchisce di sostanze lipidiche man mano che essa giunge al termine (questo aspetto, comune anche al latte di donna, determina sazietà nel vitello). Le varie frazioni di mungitura devono quindi essere riunite e miscelate.