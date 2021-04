« prima parte

Il latte di soia contiene buone percentuali di ferro, presente in quantità doppie rispetto al latte vaccino intero. Si registra invece una carenza di calcio e vitamina B12, spesso aggiunti per elevare il profilo nutrizionale e salutistico dell'alimento.

Latte di Soia Fatto in Casa

A livello casalingo il latte di soia si ottiene per macinazione dei semi, lasciati preventivamente in ammollo per una notte (in modo da allontanare alcuni fattori antinutrizionali). Dopo l'eliminazione dell'acqua si procede con la macinazione fine dei semi (ad esempio con l'ausilio di un frullatore), che verranno poi portati ad ebollizione per una ventina di minuti insieme all'acqua di cottura (il rapporto in peso acqua/soia dovrebbe essere di 10:1). La purea residua, detta okara, può essere utilizzata nella preparazione di zuppe, minestre e muesli.

Il passaggio al setaccio ed il successivo raffreddamento, costituiscono le ultime tappe del processo casalingo, oggi sostituito a livello industriale con tecniche più rapide ed innovative. A partire dalla farina di soia sgrassata, si esegue una doppia estrazione con solvente che ha lo scopo di allontanare i lipidi responsabili del sapore di fagiolo. La frazione lipidica verrà poi reintegrata insieme ad una modesta percentuale di zucchero (2%).

Per preparare il latte di soia direttamente a casa propria è sufficiente mettere in pratica quanto spiegato nella nostra videoricetta "Latte di Soia Fatto in casa".