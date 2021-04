Cos'è il latte di cocco? Il latte di cocco è una bevanda vegetale ottenuta per spremitura della polpa grattugiata del cocco (Cocus Nucifera).

In Italia, il latte di cocco viene generalmente utilizzato come ingrediente secondario per la preparazione di dolci oppure come sostituto della panna per realizzare sughi, salse di accompagnamento e creme dolci. Il latte di cocco è invece un ingrediente molto popolare in Malesia, in India, nelle Filippine, in Thailandia e in molti altri Paesi del Sud-Est Asiatico.

Preparazione casalinga Abbiamo detto che il latte di cocco è ottenuto per spremitura della sua polpa grattugiata. Per prepararlo in casa si procede dunque in più step, di seguito riassunti: Rimozione dell'acqua di cocco attraverso foratura della noce Rottura della noce di cocco con martello Stacco della polpa dalla scorza dura e legnosa Lavaggio della polpa ed eventuale rimozione dell'endocarpo (parte liscia e marrone, comunque commestibile, che avvolge la polpa bianca) Raschiamento della polpa mediante grattugia Estrazione del latte dalla polpa di cocco: la polpa grattugiata viene frullata con acqua molto calda (ma non bollente). Le proporzioni da rispettare per preparare il latte di cocco sono: 1 parte di cocco grattugiato e 2 parti di acqua calda. Il tutto viene lasciato in macera per una decina di minuti per permettere all'acqua di estrarre i nutrienti. La miscela viene poi filtrata attraverso un canovaccio pulito, a sua volta collocato sopra ad uno scolapasta ed una ciotola. Il liquido che sgocciola dal canovaccio va poi raccolto e lasciato raffreddare in bottiglie di plastica od in vetro. Il latte di cocco fatto in casa va conservato in frigorifero e consumato in pochi giorni. Una volta refrigerato, il latte di cocco va incontro ad una naturale separazione di fase: la "panna" di cocco (ovvero la parte grassa) tende a salire, mentre la parte acquosa rimane sul fondo del contenitore. A tal proposito, il latte di cocco dev'essere shakerato prima del consumo.

È difficile stabilire l'esatta quantità di grassi presente nel latte di cocco fatto in casa: i grassi possono infatti variare in base alla quantità di acqua (solvente) che si utilizza per estrarre le sostanze nutritive. In genere, si stima che la quantità di grassi presente nel latte di cocco autoprodotto sia variabile tra il 17 ed il 24%.