La vitamina D va associata alla vitamina K? Perchè?

Quanto riporteremo riprenderà il lavoro di un'importante revisione del 2017 intitolata: "The Synergistic Interplay between Vitamins D and K for Bone and Cardiovascular Health: A Narrative Review" - Adriana J van Ballegooijen, Stefan Pilz, Andreas Tomaschitz, Martin R Grübler, Nicolas Verheyen - PMCID: PMC5613455 PMID: 29138634 - Int J Endocrinol. 2017 Sep 12;2017:7454376. doi: 10.1155/2017/7454376.

A cosa servono? Ruolo e meccanismo di azione

Le concentrazioni fisiologiche di vitamina D che di vitamina K sono necessarie all'integrità scheletrica e alla salute cardiovascolare. Le prove sono valide a diversi livelli: genetico, molecolare cellulare e "in vivo" sull'uomo.

Si potrebbe dedurre che l'integrazione alimentare possa giocare un ruolo importante nella prevenzione e nella cura di certe patologie che riguardano lo scheletro e il sistema cardiovascolare. Vediamo come.

Grazie alla vitamina D, l'organismo può sintetizzare correttamente alcune proteine necessarie alla mineralizzazione ossea e a prevenire la calcificazione dei tessuti molli; queste proteine, però, possono essere attivate (carbossilate) solo grazie alla vitamina K.

Assumendo solo vitamina D, si produrrebbero molte proteine K-dipedenti, che rimarrebbero inattive e si accumulerebbero. E' possibile che ciò possa:

impedire la corretta mineralizzazione ossea, meccanismo alla base dei disturbi dello scheletro come l'osteoporosi; promuovere la calcificaizone dei tessuti molli, meccanismo alla base dei processi aterosclerotici.

Ecco perché è stata avanzata l'ipotesi che sia necessario abbinarle. Il fatto è che, un conto è riconoscere il ruolo biologico e la funzione di un nutriente, un conto è dimostrare che l'integrazione funzioni.

In effetti, soprattutto nelle donne in post-menopausa - periodo che sappiamo essere caratterizzato da maggior perdita di mineralizzazione ossea - molti specialisti consigliano l'integrazione associata tra vitamina D e vitamina K. Sono meno, invece, le casistiche nelle quali si suggerisce di abbinare le due vitamine per il benessere cardiovascolare.

Però...

La maggior parte dei lavori ha studiato la vitamina D a basso dosaggio e in isolamento, con effetti modesti o nulli sulla densità ossea e sulla prevenzione delle fratture, principalmente nelle donne in postmenopausa di età ≥65 anni. Sono attualmente in corso ampi studi clinici sull'integrazione di vitamina D a dosi moderate-alte.

Il menachinone-4 viene utilizzato negli studi ossei, mentre il menachinone-7 è più utilizzato negli studi cardiovascolari - il menachinone-7 ha una biodisponibilità più elevata e può essere considerati migliore per i tessuti non epatici. Oltre a non essere ancora disponibile alcun valore limite per l'integrazione, sono necessari ulteriori studi per determinare se la vitamina D combinata ad alimenti ricchi di vitamina K, o l'integrazione, possano migliorare la salute delle ossa e cardiovascolare.

Detto questo, per quanto ne sappiamo oggi - con qualche eccezione* -, dosaggi normali di vitamina K non presentano effetti collaterali statisticamente rilevanti o gravi nelle persone sane. Quindi, forse, l'indicazione di integrarla assieme alla vit. D potrebbe avere senso comunque, in attesa di ulteriori ricerche.

* può interferire con il processo di coagulazione nelle persone in terapia farmacologica. Quindi, può valere la pena integrare comunque.