Istidina: a cosa serve e dove si trova

L'istidina fu isolata per la prima volta da Albrecht Kossel e Sven Gustaf Hedin, nel 1896.

L' istidina (Histidine in inglese, simbolo His o H) è un α-amminoacido (essenziale e proteinogenico).

Le proprietà acido-base della catena laterale dell'imidazolo sono importanti per il meccanismo catalitico di molti enzimi . Viene utilizzato spesso per il trasporto rapido dei protoni , ad esempio nell'anidrasi carbonica. Nell'emoglobina, l'istidina influenza il legame con l'ossigeno e il monossido di carbonio .

È stato dimostrato che il corpo compensa la carenza di istidina per lunghi periodi attraverso un maggiore catabolismo di emoglobina e carnosina , seguito da una diminuzione dei livelli di emoglobina nel sangue e di carnosina nei muscoli .

L'istidina è un amminoacido proteinogenico , ovvero coinvolto nella sintesi proteica . Rientra quindi tra le 22 unità monomeriche indispensabili alla costruzione delle numerose proteine distribuite in tutti i distretti dell'organismo. La sua carenza rappresenta un fattore limitante al mantenimento e al corretto funzionamento dei tessuti dell'organismo, anche se una dieta carente di istidina non determina il rapido bilancio proteico negativo osservato con altri EAA .

L'istidina è oggi considerato un amminoacido essenziale (EAA) a tutte le età, anche se, inizialmente, si credeva lo fosse solo per i neonati.

Dove si trova l’istidina?

Gli alimenti più ricchi di istidina sono quelli abbondanti in proteine, soprattutto carne (rossa, pollame) e frattaglie (ad es. cervello come alimento), e pesce; nei legumi (fagioli, soia ecc.) e alcuni cereali (avena, frumento ecc.), invece, l'apporto è mediamente più basso ma non trascurabile.

Le proteine animali apportano mediamente 25-30 mg/g di istidina. Le proteine di origine vegetale mediamente 25-30 mg/g.

Elevate quantità di istidina (109 mg/g) sono state rilevate nel brodo di bonito essiccato, un ingrediente alimentare comunemente utilizzato nei pasti giapponesi, chiamato dashi. Il bonito (tonno striato; Katsuwonus pelamis) è un pesce abbastanza comune per chi si approvvigiona in oceano; in questi paesi, il brodo di bonito essiccato viene utilizzato più frequentemente del brodo di manzo o di pollo.