Isomaltulosio: Descrizione ed Effetti sulla Salute

Introduzione In questo articolo parleremo dell'isomaltulosio, uno glucide molto simile al più comune saccarosio (zucchero da tavola), con simili applicazioni ma migliore impatto sul metabolismo. Shutterstock Non è quindi un caso che diverse aziende che operano nel settore alimentare, soprattutto dei cibi dietetici o light, stiano progressivamente adattando la formulazione dei loro prodotti scegliendo l'isomaltulosio in sostituzione ad altri dolcificanti (sia calorici che acalorici). Di seguito cercheremo di capire meglio se l'impiego di isomaltulosio possa essere considerato effettivamente vantaggioso dal punto di vista nutrizionale e salutistico.

Cos’è Cos’è l’isomaltulosio? L'isomaltulosio o palatinose è un carboidrato disaccaride composto dai monosaccaridi glucosio e fruttosio, legati da un legame alfa-1,6-glicosidico. Naturalmente presente nel miele e negli estratti di canna da zucchero, l'isomaltulosio ha un sapore sì "simile" al saccarosio, ma con la metà del potere dolcificante. A livello industriale, l'isomaltulosio viene sintetizzato per riarrangiamento enzimatico (isomerizzazione) del saccarosio estratto dalla barbabietola. L'enzima necessario venne scoperto in Germania nel 1950, periodo dopo il quale iniziarono gli studi sulle sue proprietà. In Giappone è utilizzato come alternativa allo zucchero già dal 1985. In Unione Europea dal 2005, negli Stati Uniti dal 2006 e in Australia e Nuova Zelanda dal 2007. I metodi analitici per la caratterizzazione e per il dosaggio dell'isomaltulosio commerciale sono ben stabiliti da compendi standard come il "Food Chemicals Codex". L'isomaltulosio può anche venire idrogenato per la produzione di isomalto, un carboidrato solo parzialmente digeribile che viene utilizzato come edulcorante in caramelle e confetteria a basso tenore di zuccheri. Come il saccarosio, l'isomaltulosio può essere digerito per idrolisi in glucosio e fruttosio. Tuttavia, mentre nel saccarosio il glucosio è legato al carbonio anomerico del fruttosio (un legame α-1,2), nell'isomaltulosio il legame è al carbonio 6 (α-1,6). Questa caratteristica lo rende uno zucchero riducente. Nota: il fruttosio dell'isomaltulosio ha una struttura circolare che si apre mostrando il gruppo carbonilico – esattamente come nei chetoni e nelle aldeidi. Rispetto al saccarosio e alla maggior parte degli altri carboidrati, l'isomaltulosio non rappresenta un substrato significativo per i batteri del cavo orale, che faticano a generare gli acidi responsabili della carie dentaria.

Funzioni Funzioni dell’isomaltulosio In nutrizione, l'isomaltulosio è una fonte di energia alimentare e fornisce la stessa quantità di calorie del saccarosio: 3,75 chilocalorie per grammo (kcal/g) – oppure 4, a seconda della fonte. Il suo potere dolcificante è del 45-50% rispetto a quello del saccarosio. Nella preparazione e lavorazione degli alimenti, isomaltulosio e saccarosio mostrano caratteristiche simili, il che suggerisce di poterli usare in maniera intercambiabile. L'isomaltulosio è un carboidrato disponibile L'isomaltulosio è un carboidrato disponibile, esattamente come il saccarosio e la maggior parte degli altri mono-, oligosaccaridi e maltodestrine; viene pertanto completamente digerito e assorbito nell'intestino tenue e non entra nell'intestino crasso, né viene escreto nelle urine. Dopo l'assunzione per via orale, l'isomaltulosio viene digerito grazie all'enzima isomaltasi che si trova sull'orletto a spazzola della mucosa intestinale del tenue. Questo enzima è altrimenti coinvolto nella digestione dei legami α-1,6 presenti nell'amido. I prodotti della digestione dell'isomaltulosio sono glucosio e fruttosio, che vengono assorbiti ed entrano nel flusso sanguigno, seguendo le normali vie metaboliche. Mentre il fruttosio è convertito principalmente in glucosio da convogliare in riserve di glicogeno epatico, il glucosio viene distribuito attraverso il sistema circolatorio nelle diverse parti del corpo dove può essere ossidato o stoccato come glicogeno muscolare.