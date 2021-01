Cos'è Cos'è l'intolleranza al lattosio? L'intolleranza al lattosio è una condizione in cui il consumo di latte e latticini provoca una reazione non allergica che si manifesta con disturbi gastrointestinali come gonfiore, dolore crampiforme e saltuaria diarrea. Shutterstock Cause comuni di intolleranza al lattosio La causa è da ricercare nella mancanza o nella riduzione degli enzimi deputati alla digestione del lattosio, cioè dello zucchero contenuto nel latte e nei suoi derivati, deve fisiologicamente dovrebbe essere scisso in due unità più semplici o monosaccaridi. Questi enzimi, presenti nell' "orletto a spazzola" delle cellule intestinali e chiamati lattasi, sono deputati alla scissione del lattosio nei due zuccheri che lo costituiscono: il galattosio ed il glucosio. Il galattosio è essenziale per la formazione delle strutture nervose nel bambino, il glucosio rappresenta il substrato energetico primario dell'organismo. In alcuni e rari casi, l'intolleranza al lattosio può essere dovuta non tanto alla carenza di lattasi, quanto alla deficienza degli enzimi proteolitici necessari alla digestione delle proteine del latte.

Epidemiologia Quali popolazioni soffrono maggiormente di intolleranza al lattosio? Il problema dell'intolleranza al lattosio è più diffuso tra gli asiatici e gli orientali, mentre gli europei sono generalmente più resistenti rispetto alle altre popolazioni. Prevalenza media di deficit di lattasi nelle varie etnie Gruppo etnico Deficit di lattasi (%) Svedesi 2 Europei 4 Svizzeri 10 Nord-americani caucasici 12 Finlandesi 18 Portoricani 21 Italiani 40* Israeliani 61 Messicani 71 Afro-americani 75 Africani neri 75 Arabi 81 Australiani aborigeni 85 Eschimesi 88 Africani aborigeni 89 Cinesi 93 Tailandesi 98 Americani indiani 100 * le prevalenze sono maggiori nelle regioni meridionali rispetto alle settentrionali

Forme Diverse Classificazione delle intolleranze al lattosio L'intolleranza al lattosio può essere primaria oppure secondaria e transitoria. Intolleranza al lattosio primaria Nel primo caso l'organismo non produce le lattasi per un difetto genetico e, per questo motivo, i sintomi dell'intolleranza si manifestano già nella prima infanzia. Intolleranza al lattosio secondaria o transitoria Se a livello genetico non esistono deficit specifici, l'intolleranza al lattosio può comunque esistere in forma transitoria o secondaria, per la temporanea non disponibilità dell'enzima. Infezioni o lesioni del tratto gastrointestinale e variazioni dietetiche repentine sono i più comuni fattori causali alla base di tale condizione. La lattasi, infatti, è considerata un enzima inducibile, capace cioè di aumentare numericamente in rapporto alla stimolazione del suo substrato. In altre parole, quando la dieta prevede soltanto una modesta e saltuaria introduzione di latte e latticini, la stimolazione alimentare può rappresentare uno stimolo insufficiente per una sintesi di lattasi adeguata alle temporanee necessità. Anche la malattia celiaca, a causa del processo degenerativo che interessa la superficie intestinale deputata all'assorbimento dei nutrienti, può essere alla base di una intolleranza al lattosio. Nota: la celiachia è comunque statisticamente correlata all'intolleranza al lattosio.