L' integrazione proteica è destinata a chi mostra un aumentato fabbisogno , oppure a chi non riesce a raggiungere la normale quota di proteine con la dieta ordinaria (disturbi del comportamento alimentare , vegani ecc). Il fabbisogno può aumentare per varie ragioni, fisiologiche, parafisiologiche o patologiche. Alcune sono:

Fabbisogno Proteico

Il fabbisogno proteico è determinato da una serie di fattori tra cui le perdite obbligate di azoto, la qualità delle proteine assunte, l'apporto calorico contemporaneo, lo stato fisiologico e l'attività fisica svolta.

Per chi si allena è molto difficile, se non impossibile, intuire il fabbisogno proteico necessario, poiché ognuno di noi ha una struttura sia fisica che metabolica differente. C'è da dire che tale valore non è sempre così diverso tra gli individui che praticano la stessa attività e che hanno una conformazione simile. Tuttavia, questo dubbio di variabilità sta alla base della tendenza collettiva nell'esagerare con l'assunzione proteica. Una maggior consapevolezza permetterebbe di introdurre solo le proteine necessarie.

Per uno sportivo, anche di forza, è totalmente inutile superare un'assunzione pari a 1,4-2,4 g / kg di peso corporeo reale. Ricordiamo anche che le proteine apportano 4 kcal per grammo e che l'assunzione eccessiva comporta un maggior deposito adiposo per conversione degli amminoacidi in acidi grassi.

