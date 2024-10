Vitamina B7 Inositolo: cos’è e a cosa serve

Cos’è Cos’è l’inositolo o vitamina B7? L'inositolo (o meglio, mio-inositolo / myo- inositolo / mioinositolo) è una sostanza non essenziale con formula identica a quella del glucosio ma diversa struttura molecolare. Shutterstock Oltre che a venire assunto con la dieta, l'inositolo viene regolarmente sintetizzato nel fegato e nel rene a partire dal glucosio 6-fosfato (il primo prodotto della glicolisi). Se in eccesso, viene catabolizzato ed eliminato con le urine. Dal momento che non esistono "certezze" sulla necessità di un apporto esogeno consistente, è attualmente considerato un nutriente vitamino-simile. Tuttavia, a dispetto di questa considerazione, alcuni autori lo identificano comunque come una vera e propria vitamina, più precisamente la vit. B7 (in Italia) o la B8 in altri paesi. Nota: in Italia, per vit. B8 si intende la biotina (vit. H). Similmente alle vitamine del gruppo B, l'inositolo è idrosolubile, ragion per cui un'eventuale integrazione è generalmente ben tollerata dal soggetto sano e caratterizzata da bassa tossicità.

Dove si trova Dove si trova la vitamina B7? L'inositolo può trovarsi in diverse forme isomeriche, tra le quali spicca, per il suo ruolo biologico di prim'ordine, il mio-inositolo. Questa isoforma abbonda nei tessuti animali (carne ed organi), dove si concentra nei fosfolipidi, ed in quelli vegetali, dove si presenta sotto forma di fitato - un antinutriente che lega il calcio, ferro e zinco, formando complessi insolubili di difficile assorbimento. È quindi possibile introdurre la vit. B7 sia rispettando una dieta onnivora, sia vegana - anche se il fatto che costituisca i fitati ne pregiudica sensibilmente la biodisponibilità. Le fonti alimentari più generose di inositolo sono rappresentate dalla crusca e dal germe dei cereali, ovviamente dai cereali integrali, dal lievito di birra, dagli agrumi, dalle carni in genere e, ovviamente, dal fegato, dai reni, dal midollo osseo e dalle cervella.

A cosa serve A cosa serve l’inositolo? Una volta assorbito o sintetizzato, l'inositolo viene immesso nel circolo sanguigno, grazie al quale - senza bisogno di alcun trasportatore - raggiunge i tessuti periferici e le cellule. Qui è in gran parte trasformato in fosfatidilinositolo, una sostanza dotata di numerose funzioni biologiche, alcune delle quali, per certi versi, ancora da chiarire. Sappiamo, ad esempio, che è una componente attiva delle membrane plasmatiche; qui, come precursore di secondi messaggeri, partecipa ai sistemi di trasmissione dei segnali che controllano l'attività cellulare. La vitamina B7 stimola anche la produzione endogena di lecitina (fosfatidilcolina) e viene pertanto associato ad una "presunta" capacità di ridurre il tasso di colesterolo nel sangue. Tuttavia, se è conclamato che un maggior apporto alimentare di lecitine possa diminuire la colesterolemia, lo stesso non si può dire del supplemento nutrizionale con inositolo. Per lo stesso principio, l'inositolo potrebbe contrastare l'accumulo lipidico del fegato, esercitando una funzione epato-protettiva nei confronti della steatosi epatica grassa. Ciò dipende, ovviamente, anche da altre variabili. Non si può pretendere che la vit B7 "faccia miracoli" , soprattutto laddove - in assenza di cambiamenti dietetici e comportamentali - anche i farmaci più efficaci non riuscirebbero a invertire il processo. L'inositolo potrebbe anche aiutare il cervello a diminuire gli stati di ansia, depressione e di forte stress psichico; viene considerato alla stregua di un "blando sedativo", ma i riscontri scientifici offrono evidenze deboli o contrastanti. L'inositolo viene anche utilizzato per migliorare la sensibilità-insulinica, aspetto interessante anche nel trattamento della sindrome da ovaio policistico (PCOS). Dal momento che, secondo alcune ricerche, i topolini privati dell'apporto alimentare di vitamina B7 perdono il pelo, l'inositolo viene "proposto" come rimedio efficace nel trattamento dell'alopecia. Sull'uomo, questo effetto non è confermato da alcuna ricerca .

Inositolo per l’Insulino-resistenza Inositolo per l’insulino-resistenza nell’ovaio policistico L'inositolo trova un'interessante applicazione nel trattamento dell'insulino-resistenza associata alla sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) . Come conseguenza di ciò, l'inositolo potrebbe avere un ruolo utile nel migliorare il profilo ormonale, le anomalie ossidative e i fattori metabolici, e sembra essere abbastanza efficace nel trattamento della bassa fertilità legata a PCOS. Quale inositolo scegliere per l'ovaio policistico? Le forme più utilizzate sono il myo-inositolo e il D-chiro-inositolo. Il myo-inositolo è la forma più comune di inositolo, che viene convertita in D-chiro-inositolo. Poiché in alcuni casi ci possono essere dei difetti nella conversione di mio-inositolo in D-chiro-inositolo, i ricercatori suggeriscono che l'integrazione orale con D-chiro-inositolo possa evitare questo problema. Quando prendere gli integratori per l'ovaio policistico? L'inositolo può essere assunto in qualsiasi momento della giornata, in una o più dosi, meglio se a stomaco pieno. Inositolo per l’insulino-resistenza nel diabete mellito tipo 2 L'inositolo trova un'interessante applicazione anche nel trattamento dell'insulino-resistenza e per la gestione della glicemia nei diabetici , anche se con efficacia minore ed evidenze meno solide rispetto alla PCOS.

Fa ingrassare o dimagrire? La vitamina B7 fa ingrassare o dimagrire? L'inositolo non fa né ingrassare e né dimagrire. Si tratta di una molecola acalorica che, tutt'al più, è capace di migliorare la sensibilità insulinica. Poi, è certamente vero che una buona sensibilità insulinica sta alla base di un dimagrimento efficace, ma ad oggi non si è ancora osservata alcuna correlazione diretta tra assunzione di inositolo e "aumento" del calo ponderale . L'esercizio fisico regolare e una dieta corretta hanno certamente un impatto maggiore sia sulla sensibilità insulinica, sia sul dimagrimento, rispetto all'inositolo. Associare l'inositolo a un protocollo allenante e a una dieta mirata, in caso di diabete mellito tipo 2 o PCOS con resistenza all'insulina, potrebbe comunque essere una scelta sensata.

Inositolo per l’acne Inositolo contro i brufoli: funziona? L'acne è una manifestazione cutanea che i più definiscono "brufoli". Le cause dell'acne sono numerose; tra le più diffuse troviamo "anche" l'azione metabolica dell'asse steroideo sessuale. È per questo che l'acne è maggiore in pubertà, poco prima delle mestruazioni e in condizioni problematiche come la sindrome dell'ovaio policistico. Ciò non toglie che possa comparire anche nel maschio adulto sano, ma in tal caso è possibile che l'eziologia sia differente. Poiché l'inositolo trova applicazione nel trattamento della PCOS, più precisamente nel miglioramento della sensibilità insulinica e, come conseguenza, nella moderazione di scompensi metabolici ad essa associati, alcuni reputano che integrandolo si possa ridurre l'acne. Dando per scontato - anche se non lo è affatto - che i brufoli in questioni abbiano come causa gli ormoni, che questi vengano alterati da una presunta ridotta sensibilità insulinica e che, integrando con inositolo, si riesca a migliorare quest'ultima, ad oggi non esistono evidenze scientifiche che possano sostenere una correlazione diretta tra uso dell'integratore e remissione dell'acne (le opinioni degli influencer non fanno eccezione).