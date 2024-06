I lipidi originano strutturalmente dai gruppi chetoacile e isoprenico. In tal senso, possono essere suddivisi in otto categorie: acidi grassi, glicerolipidi, glicerofosfolipidi, sfingolipidi, saccarolipidi e polichetidi (derivati ​​dalla condensazione delle subunità chetoacile), steroli e prenolici (derivati ​​dalla condensazione delle subunità isopreniche).

I lipidi o grassi sono molecole idrofobiche o anfifiliche insolubili nell' acqua , e solubili in idrocarburi (non polari) come altri grassi ( acidi grassi , cere, steroli , vitamine liposolubili , monogliceridi, digliceridi, trigliceridi e fosfolipidi ), o altri tipi di solventi organici.

La completa ossidazione degli acidi grassi rilascia 9 kcal/g , contro solo 4 kcal/g per la scomposizione ossidativa delle proteine e 3,75 kcal/g per quella dei carboidrati .

I carotenoidi sono importanti isoprenoidi semplici che funzionano come antiossidanti e come precursori della vitamina A .

Gli steroli sono steroidi in cui uno degli atomi di idrogeno è sostituito con un gruppo ossidrile in posizione 3 nella catena del carbonio. Hanno in comune con gli steroidi la stessa struttura centrale a quattro anelli fusi.

Gli equivalenti vegetali sono i fitosteroli, come il β-sitosterolo, lo stigmasterolo e il brassicasterolo; quest'ultimo composto è anche usato come biomarcatore per la crescita delle alghe . Lo sterolo predominante nelle membrane cellulari fungine è l'ergosterolo.

L' acido docosaesaenoico ( DHA , un altro omega-3 semiessenziale) è molto importante in vari sistemi biologici, in particolare per quanto riguarda la vista.

Sono costituiti da una catena idrocarburica che termina con un gruppo di acido carbossilico; questa disposizione conferisce alla molecola un'estremità polare idrofila e un'estremità idrofoba non polare e insolubile in acqua.

La LIPID MAPS (Lipid Metabolites and Pathways Strategy) classifica i lipidi in otto categorie :

Dove si trovano i lipidi? Alimenti grassi

Tutti i regni biologici contengono uno o più lipidi nella propria struttura cellulare. Ciò significa che tutti i gruppi alimentari contengono grassi, anche se alcuni cibi più di altri. Vediamo i principali:

Carne e prodotti della pesca : il tessuto adiposo è la componente alimentare più grassa in assoluto e, di conseguenza, carni e pesci con più tessuto adiposo sono quelli più grassi. Tra le carni, tagli di pancia dei grossi animali e, tra i pesci, il ventre dei grossi pesci, sono indubbiamente i cibi più ricchi di lipidi. Anche molte frattaglie ed elementi di quinto quarto sono ricchissimi di lipidi, come, ad esempio, cotiche, guanciale e cervello. Lo strutto, ricavato dalla spremitura del tessuto adiposo di maiale cotto, e l'olio di fegato di merluzzo, hanno una componente lipidica quasi pura;

: il tessuto adiposo è la componente alimentare più grassa in assoluto e, di conseguenza, carni e pesci con più tessuto adiposo sono quelli più grassi. Tra le carni, tagli di pancia dei grossi animali e, tra i pesci, il ventre dei grossi pesci, sono indubbiamente i cibi più ricchi di lipidi. Anche molte frattaglie ed elementi di quinto quarto sono ricchissimi di lipidi, come, ad esempio, cotiche, guanciale e cervello. Lo strutto, ricavato dalla spremitura del tessuto adiposo di maiale cotto, e l'olio di fegato di merluzzo, hanno una componente lipidica quasi pura; Latte e derivati : di per sé, il latte non è particolarmente grasso. Se, però, valutiamo alcuni suoi derivati, come la panna (separata per affioramento) e il burro da essa ricavato, troviamo cibi molto ricchi di lipidi. Anche certi formaggi (soprattutto il mascarpone, che si ottiene dalla fermentazione della panna), in particolare molto stagionati e da latte intero, hanno una frazione di grassi molto elevata, poiché la stagionatura concentra fortemente le componenti non acquose;

: di per sé, il latte non è particolarmente grasso. Se, però, valutiamo alcuni suoi derivati, come la panna (separata per affioramento) e il burro da essa ricavato, troviamo cibi molto ricchi di lipidi. Anche certi formaggi (soprattutto il mascarpone, che si ottiene dalla fermentazione della panna), in particolare molto stagionati e da latte intero, hanno una frazione di grassi molto elevata, poiché la stagionatura concentra fortemente le componenti non acquose; Uova : l'unica componente grassa delle uova è il tuorlo, che occupa il 50% del volume dell'uovo intero. Le uova di pesce sono ricchissime di lipidi;

: l'unica componente grassa delle uova è il tuorlo, che occupa il 50% del volume dell'uovo intero. Le uova di pesce sono ricchissime di lipidi; Cerali : l'unica componente grassa dei cereali è il germe, che, di solito, viene rimosso dai semi destinati alla macinatura, in quanto scarsamente conservabile;

: l'unica componente grassa dei cereali è il germe, che, di solito, viene rimosso dai semi destinati alla macinatura, in quanto scarsamente conservabile; Legumi : esistono legumi estremamente ricchi di grassi, come le arachidi e la soia; la maggior parte, al contrario, contiene piccole quantità di lipidi;

: esistono legumi estremamente ricchi di grassi, come le arachidi e la soia; la maggior parte, al contrario, contiene piccole quantità di lipidi; Semi oleosi : come suggerisce il nome, sono globalmente molto ricchi di lipidi;

: come suggerisce il nome, sono globalmente molto ricchi di lipidi; Ortaggi, verdure, frutti e tuberi : si tratta di un insieme talmente eterogeneo da non essere di alcun aiuto nella classificazione. Le verdure a foglia sono poverissime di grassi, così come la maggior parte delle radici, dei fiori, dei fusti e dei tuberi. Fanno eccezione soprattutto alcuni alimenti tropicali, come il cocco e l'avocado, e le nostre olive;

: si tratta di un insieme talmente eterogeneo da non essere di alcun aiuto nella classificazione. Le verdure a foglia sono poverissime di grassi, così come la maggior parte delle radici, dei fiori, dei fusti e dei tuberi. Fanno eccezione soprattutto alcuni alimenti tropicali, come il cocco e l'avocado, e le nostre olive; Oli e grassi da condimento: a prescindere dalla qualità dei lipidi in essi contenuti, ricordiamo che gli oli vegetali sono mediamente più concentrati del lardo, dello strutto, del burro e della panna.

Quali grassi prediligere?

Per comodità, si consiglia sempre di prediligere i grassi di origine vegetale e non lavorati, a quelli di origine animale. Questo perché i prodotti animali contengono mediamente più grassi saturi che insaturi; e, se in eccesso, alcuni grassi saturi hanno un effetto "nocivo" (aterogeno) sull'organismo.

Volendo dare un'indicazione, potremmo ribadire quanto suggeriscono le linee guida, ovvero di non oltrepassare il 10% complessivo dell'energia in grassi saturi, e di limitare il colesterolo alimentare a 300 mg / die in assenza di patologie e con colesterolemia normale.

In realtà, i grassi saturi non sono tutti uguali, esattamente come non lo sono quelli insaturi. L'acido stearico, ad esempio, è un grasso saturo che viene convertito dall'organismo ed è innocuo - o meglio, non ha effetto aterogeno. L'acido palmitico invece, può essere "fastidioso" se assunto in grosse quantità. L'acido miristico, invece, è oggettivamente aterogeno.

Inoltre, va specificato che molti vegetali hanno comunque una discreta componente satura, e che altri vengono sottoposti a processazione (idrogenazione, frazionamento ecc.) per modificarne la composizione in modo a dir poco impattante.

Tutti i grassi saturi, però, sono contenuti in percentuale negli alimenti, il che significa che è sempre "la dose a fare il veleno".

In tutto questo non dobbiamo dimenticare di assumere la giusta quantità dei due acidi grassi essenziali (acido alfa linolenico e linoleico) e di EPA e DHA (due omega 3 semi-essenziali), importantissimi per la nostra salute.