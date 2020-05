Acidi Grassi Essenziali ed Eicosanoidi

Tutti i nutrienti hanno un impatto sull' omeostasi dell'organismo, ma alcuni paiono avere un equilibrio " più delicato " di altri. In particolare gli acidi grassi essenziali ( AGE ), sia in termini di quantità che di rapporto , giocano un ruolo determinante sulla produzione di alcuni mediatori implicati nella prevenzione o nella predisposizione ad eventi cardio-vascolari; parliamo degli eicosanoidi .

Diciamo però che l' eccesso di quelli che vengono definiti "cattivi" è coinvolto in prima linea sul meccanismo pro-infiammatorio e pro-aggregante , quindi sulla patogenesi dell' aterosclerosi e della trombosi . Per contro, gli eicosanoidi buoni esercitano l' effetto opposto , e vengono definiti agenti protettivi sulle patologie cardio-vascolari .

Gli eicosanoidi si dividono in molte famiglie ( prostaglandine , trombossani , leucotrieni ecc) con diverso impatto sull'organismo; non per nulla, si parla spesso di "eicosanoidi buoni " ed "eicosanoidi cattivi ". Questa è, ovviamente, una distorsione concettuale vera e propria poiché non esistono mediatori prodotti dall'organismo che esercitino un effetto anti-salutistico .

Gli eicosanoidi possono per semplicità essere distinti in:

Le influenze tra eicosanoidi ed ormoni , in particolare testosterone , insulina ed ormone della crescita ( GH ) sono talmente complicate che in medicina si è solo agli inizi della comprensione completa degli effetti totali.

Cancro

Quello che molti non sanno sugli acidi grassi essenziali

Sappiamo che gli acidi grassi essenziali sono indispensabili per la sopravvivenza. Svolgono numerosissime funzioni biologiche, ragione per la quale non è possibile farne a meno.

Vista la loro importanza sull'equilibrio degli eicosanoidi, negli ultimi anni si è cercato si sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovendo il consumo degli AGE "buoni" a discapito dell'acido arachidonico – vedi sopra.

Quello che spesso viene trascurato però, è che i grassi essenziali sono molto fragili e delicati. Sensibili alla luce, al calore e all'ossigeno, si ossidano facilmente (soprattutto in assenza di vitamina E e vitamina A) perdendo le loro funzioni e addirittura giocando un ruolo negativo sulla salute – anche quelli buoni.

Un elevato consumo di acidi grassi polinsaturi ossidati – quindi deperiti, perchè mal conservati oppure danneggiati in cottura – che si trovano nella maggior parte dei tipi di olio vegetale, può aumentare la probabilità che le donne in postmenopausa sviluppino il cancro al seno.

Un effetto simile è stato osservato sul carcinoma prostatico, ma lo studio è stato condotto su topi.

Un'altra analisi ha suggerito l'associazione inversa tra acidi grassi polinsaturi totali e rischio di cancro al seno, ma i singoli acidi grassi polinsaturi si sono comportati in modo diverso l'uno dall'altro. [...] un derivato 20:2 dell'acido linoleico [...] si è inversamente associato al rischio di cancro al seno".

