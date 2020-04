Il glutine (dal latino gluten = colla) è un complesso alimentare costituito principalmente da proteine . Si tratta di un composto peptidico tipicamente contenuto in alcuni cereali , soprattutto nel grano o frumento e simili (spelta, farro , triticale, kamut ), ma anche nella segale , nell' orzo e spesso nell'avena . Nei semi di origine, le proteine che compongono il glutine hanno la funzione di nutrire l' embrione durante la germinazione; originariamente separate nell'endosperma della cariosside, si combinano insieme per formare glutine negli impasti a base di farina, previo attivazione dell' acqua (nella quale NON si scioglono ma si assemblano). Il glutine contribuisce a conferire le proprietà elastiche necessarie alla lievitazione naturale, che avviene grazie al metabolismo energetico dei Saccharomyces cerevisiae (starter biologico). Tuttavia, nei soggetti predisposti, l'assunzione di questo nutriente scatena reazioni avverse più o meno gravi (es malattia celiaca dei celiaci e sensibilità al glutine non celiaca ).

* Nota : La tossicità delle avenine nei soggetti ipersensibili al glutine dipende dal tipo di cultivar, perché le immunoreattività alle prolamine sono diverse in base alla varietà di avena in oggetto. Inoltre, molti prodotti a base di avena sono incrociati con altri cereali contenenti glutine .

La panificazione è resa possibile dalla presenza del glutine, che come abbiamo già detto si forma in seguito all' idratazione e all'azione meccanica dell'impasto.

Gluteline e prolammine sono tipiche di tutti i cereali, ma la loro composizione amminoacidica è variabile; questa differenza influisce sulla capacità delle varie farine di formare tutta una serie di legami tra le proprie catene proteiche e di rendere più o meno stabile il reticolo glutinico. Il glutine del grano duro , ad esempio, è più resistente e tenace di quello del grano tenero, tant'è vero che la farina di quest'ultimo può essere utilizzata per la preparazione del pane e del panettone , mentre la farina di grano duro (detta semola ) è ideale per la preparazione della pasta . Le proteine di alcuni cereali, come il riso e il mais , non riescono a formare il glutine, che abbonda soprattutto nel frumento ( contiene fino all'80% di glutenina e gliadina sul totale proteico).

Reazioni Avverse

Il glutine, in virtù dell'elevato contenuto aminoacidico, è considerato molto nutriente; in particolare, costituisce una fonte proteica estremamente importante nell'alimentazione vegana.

Tuttavia, esistono alcune persone che devono farne assolutamente a meno, in quanto ipersensibili al glutine.

I disturbi legati al glutine comprendono:

Malattia celiaca (CD)

Sensibilità al glutine non celiaca (NCGS)

Allergia al grano

Atassia da glutine

Dermatite herpetiformis (DH).

La loro incidenza è attualmente in aumento nella maggior parte delle aree geografiche del mondo. Questo è forse dovuto:

Alla crescente occidentalizzazione della dieta

All'aumento dell'uso di alimenti a base di grano tipici della Dieta Mediterranea

Alla sostituzione progressiva del riso con il frumento in molti paesi dell'Asia, del Medio Oriente e nel Nord Africa

Al recente sviluppo di nuovi tipi di grano con maggiore quantità di peptidi citotossici

Al maggior contenuto di glutine nei prodotti da forno (per ridurre il tempo di lievitazione della pasta)

All'aumento delle indagini diagnostiche.

Glutine e celiachia

Cos'è la malattia celiaca?

La celiachia trascurata (sottoponendo l'organismo a una continua esposizione al glutine) può evolvere nella cosiddetta malattia celiaca (CD).

La CD non è solamente un disturbo di tipo gastrointestinale, dove provoca l'infiammazione e l'atrofia dei villi intestinali, ma può coinvolgere diversi organi provocando sintomi non gastrointestinali.

Talvolta la malattia celiaca risulta completamente asintomatica, ritardando la diagnosi. Un'ulteriore difficoltà diagnostica riguarda l'assenza dei marcatori sierologici (anti-transglutaminasi tissutale [TG2]), che può nascondere le lesioni minori alle mucose (senza atrofia dei villi intestinali).

La CD colpisce circa l'1-2% della popolazione generale, ma la maggior parte dei casi rimane sconosciuta, non diagnosticata e non trattata, con il rischio di gravi complicazioni a lungo termine.

Complicazioni della malattia celiaca

La malattia celiaca non trattata può causare:

Malassorbimento

Riduzione della qualità di vita

Carenza di ferro e anemia

Osteoporosi

Aumento del rischio di linfomi intestinali

Maggiore mortalità.

Comorbilità della malattia celiaca

La CD si associa anche ad alcune malattie autoimmuni come il diabete mellito tipo 1, la tiroidite, l'atassia da glutine, la psoriasi, la vitiligine, l'epatite autoimmune, le dermatiti herpetiformi, la colangite sclerosante primaria e altro ancora.

La malattia celiaca con i "sintomi classici” comprende alcune reazioni gastrointestinali intense:

Tuttavia è attualmente la forma patologica meno comune e colpisce prevalentemente i bambini di età inferiore a due anni.

La CD con "sintomi non classici" è invece più comune e si verifica nei soggetti più grandi (oltre i 2 anni), negli adolescenti e negli adulti.

È caratterizzata da sintomi gastrointestinali più lievi o addirittura assenti e da un ampio spettro di manifestazioni non intestinali, che possono coinvolgere qualsiasi organo del corpo; molto spesso può risultare completamente asintomatica sia nei bambini (almeno nel 43% dei casi) che negli adulti.

Per maggiori approfondimenti sulla malattia celiaca potete consultare l'articolo dedicato.

Sensibilità al glutine NON celiaca

Per ciò che riguarda le reazioni avverse scatenate dall'assunzione di glutine, oltre alla celiachia, esiste una seconda condizione definita sensibilità al glutine non celiaca.

In questo disturbo, l'ingestione di glutine provoca sintomi analoghi a quelli della celiachia, ma in assenza di evidenze diagnostiche specifiche per la celiachia e la malattia celiaca.

Allergia al frumento

Oltre alla celiachia, esiste una forma allergica al grano:

l'allergia al grano e la celiachia sono disturbi diversi.

Come per la maggior parte delle allergie, quella al frumento coinvolge il sistema immunitario. Questo percepisce il corpo estraneo come minaccioso e reagisce in modo anormale.

Tale risposta immunitaria è spesso limitata nel tempo e non dovrebbe causare danni considerevoli ai vari tessuti corporei; ciò nonostante, potrebbe sfociare nell'anafilassi.

Le reazioni gastrointestinali dell'allergia al grano sono simili a quelle della malattia celiaca e della sensibilità al glutine non celiaca, ma cambia l'intervallo tra l'esposizione all'allergene e l'insorgenza dei sintomi (molto più veloce nell'allergia, da pochi minuti a qualche ora al massimo).