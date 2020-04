Cos'è il glutammato monosodico? Il glutammato monosodico è un esaltatore di sapidità, che viene addizionato ad altri aromi per evitare di doverli utilizzare ad alte dosi. La capacità aromatizzante del glutammato viene sfruttata dall'industria alimentare per esaltare il sapore di prodotti stoccati, carni, pesce e di alcuni tipi di vegetali. Qualche anno fa negli Stati Uniti fu condotta una ricerca in cui a un gruppo di bambini furono fatte assaggiare cosce di pollo fritte trattate con glutammato e non. Ben il 95% dei bambini espresse la propria preferenza per il pollo arricchito con glutammato. In effetti, sulla nostra lingua esistono specifici recettori del gusto con spiccata sensibilità verso questa sostanza; la recente scoperta della loro esistenza dimostra in modo insindacabile la presenza di un quinto gusto, oltre al classico quartetto dato da dolce, salato, acido e amaro.

Caratteristiche Chimica e produzione del glutammato monosodico Il glutammato monosodico è una polvere bianca cristallina, ottenuta dall'acido glutammico, un amminoacido non essenziale ma estremamente diffuso in natura (soprattutto nelle alghe marine, nelle verdure e nelle barbabietole da zucchero). Fu scoperto negli anni 20 da uno scienziato giapponese e ancora oggi il "Sol Levante" è tra i maggiori produttori di glutammato monosodico. Il consumo mondiale di questo additivo è stimato in circa duecentomila tonnellate all'anno, numeri di tutto rispetto, soprattutto se si considera che ne bastano pochi mg per esaltare la sapidità di un alimento. In un normale pasto possiamo arrivare ad assumerne quantità anche venti volte superiori rispetto a quelle normalmente presenti negli alimenti.

Nel 1925 il proprietario di un'industria statunitense di macinazione scoprì un metodo innovativo per estrarre il glutammato da acque di scarto derivanti dalla fermentazione di melasse, borlande e anche da sciroppi di glucosio.