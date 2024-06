Glucidi: che cosa sono, tipi e a cosa servono

Cosa sono i glucidi? In chimica organica, i glucidi (carboidrati o saccaridi) sono definiti come biomolecole costituite da atomi di carbonio (C), idrogeno (H) e ossigeno (O), solitamente con un rapporto idrogeno/ossigeno di 2:1 e formula empirica Cm(H2O)n (dove m può o non può essere diverso da n). La formula bruta di riferimento è quella del glucosio: C6H12O6. Tuttavia, non tutti i carboidrati sono conformi a questa definizione stechiometrica (ad es. gli acidi uronici, deossi-zuccheri, come il fucosio), né tutte le sostanze chimiche conformi a questa definizione sono automaticamente classificate come carboidrati (ad es. formaldeide e acido acetico). Il termine "glucide" è più comunemente utilizzato in biochimica, come sinonimo di saccaride. Shutterstock

Tipi di glucidi Nel gruppo dei glucidi sono comprese le molecole semplici (monosaccaridi) e quelle complesse (disaccaridi, polioli, oligosaccaridi, polisaccaridi). Monosaccaridi, disaccaridi e polioli sono i glucidi più piccoli (a basso peso molecolare); comunemente identificati come zuccheri, hanno tipicamente una buona solubilità in acqua. Viceversa, gli oligo- e i polisaccaridi sono più grandi (ad balto peso molecolare) e, tranne alcuni (come le maltodestrine), solitamente hanno una più bassa idrosolubilità. Sebbene la nomenclatura scientifica dei glucidi sia complessa, i nomi dei monosaccaridi e dei disaccaridi terminano molto spesso con il suffisso -osio.

Glucidi e nutrizione Livelli elevati di glucidi si trovano negli alimenti trasformati o raffinati a base vegetale, inclusi dolci, biscotti e caramelle, zucchero da tavola, miele, bibite, pane, pasta e cracker "bianchi", marmellate e prodotti a base di frutta, cereali per la colazione ecc. Quantità inferiori sono solitamente associate a cibi non raffinati o ad altri prodotti più idratati o con più fibre, proteine o grassi, come gli integrali, i legumi, i tuberi, alcuni frutti ecc. Gli alimenti di origine animale hanno generalmente i livelli di carboidrati più bassi, sebbene il latte contenga un'alta percentuale di lattosio, e il miele e la melata siano ricchi di fruttosio, glucosio e saccarosio.