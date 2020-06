Alimentazione e Glicemia: Correlazioni con la Composizione Corporea

Nota : il testo non sarà altamente scientifico , per facilitare una migliore comprensione da parte di tutti gli utenti, ed avrà invece uno scopo informativo e soprattutto educativo .

Glicemia

Cos’è la glicemia?

Per glicemia si intende la quantità di glucosio diluito nel sangue; si misura in milligrammi (mg) su decilitro (dl) di plasma o in millimoli (mmol).

È considerato normale un valore glicemico, misurato a digiuno, compreso tra 60 e 110 mg / dl.

Per mantenersi all'interno di questo intervallo l'organismo è dotato di complessi meccanismi omeostatici, di cui faremo cenno più avanti.

Cos'è il glucosio?

Il glucosio è un carboidrato (glucide / glicide / idrato di carbonio) monosaccaride solubile con formula C6H12O6.

Trattasi del substrato energetico più importante dell'organismo e indispensabile alla sopravvivenza; ciò è innegabile, pur non trattandosi dell'unica fonte di energia utilizzabile dai tessuti.

Perché è importante la glicemia?

La glicemia è un parametro molto importante da controllare perché, se in eccesso o in difetto rispetto alla norma, sia in acuto che in cronico, può dare origine a patologie e sfociare perfino nella morte dell'individuo:

In acuto, valori troppo bassi determinano facilmente prima il coma e poi la morte; valori troppo alti possono dare lo stesso esito, ma questo eccesso dev'essere davvero considerevole.

Anche nell'ambito della normalità, valori < 70 mg / dl in soggetti sensibili possono scatenare i primi sintomi da ipoglicemia (glicemia bassa) come debolezza, confusione, irritabilità, vertigini ecc. Questo perché il cervello è il primo organo a soffrire dell'eventuale carenza di glucosio nel sangue.

Nei soggetti sani ed eunutriti, se la glicemia tende ad abbassarsi eccessivamente, il fegato – previa mediazione ormonale – interviene liberando glucosio dalle proprie riserve. È inoltre capace di produrlo ex-novo a partire da altre molecole; più avanti vedremo meglio alcuni dettagli.

Valori cronici > 110 mg / dl invece, si definiscono come "alterata glicemia a digiuno". Se tali giungono o superano i 126 mg / dl, indicano la possibilità di diabete mellito tipo 2.

Perché la glicemia si alza e si abbassa?

La glicemia subisce fluttuazioni positive e negative in base all'assunzione di cibi e al dispendio calorico dell'organismo – anche se tutto ciò che riguarda il metabolismo del glucosio è piuttosto complicato, e coinvolge ormoni, neurotrasmettitori, enzimi ecc.

È grazie all'assunzione alimentare che si ottiene un incremento "momentaneo" della glicemia; all'opposto, accelerando il lavoro metabolico si tende a diminuirla.

I cibi che aumentano maggiormente la glicemia sono quelli ricchi di carboidrati, ma non sono comunque gli unici. All'aumentare delle quantità, tende ad incrementare anche la glicemia.

Tutti i tessuti del corpo umano sono in grado di "usare" il glucosio per ottemperare ai propri bisogni energetici e, anche quelli che potrebbero impiegare altri substrati, tendono comunque a prediligerlo. Il tessuto più avido di glucosio è quello muscolare, a causa del suo maggiore impegno metabolico generale. Ciò significa che i muscoli sono i distretti maggiormente implicati nella riduzione glicemica.

Per evitare di "rimanere senza" glucosio, l'organismo è dotato di una serie di "scappatoie" quali:

Riserve per la glicemia e muscolari ;

per la e ; Sistema di neo-genesi del glucosio da altre molecole ;

del glucosio da ; Substrati alternativi.

Quali sono le riserve di glucosio?

Per ottimizzare logisticamente l'incameramento del glucosio, l'organismo organizza tali scorte sotto forma di glicogeno, un carboidrato complesso non solubile ma che richiede comunque ingenti quantità di acqua per il suo stoccaggio (rapporto 1:2,5). Se da un lato ciò permette di trattenerne di più in minor spazio, dall'altro richiede l'intervento di specifici enzimi sia per la sua costruzione (glicogenosintesi), sia per la sua demolizione (glicogenolisi).

Le riserve di glucosio sono scorte dello stesso localizzate a livello di:

Fegato (75-110 g di glicogeno);

(75-110 g di glicogeno); Muscoli (12-16 g di glicogeno per kg di muscolo, per un totale medio di circa 300-400 g);

(12-16 g di glicogeno per kg di muscolo, per un totale medio di circa 300-400 g); Reni (1-2 % del glicogeno totale dell'organismo) e di pochi altri distretti (ad esempio, tracce nei testicoli e nel tessuto adiposo).

Il glicogeno epatico, una volta degradato, viene rilasciato in circolo sotto forma di glucosio per sostenere la glicemia in calo. Quello muscolare invece, non può assolvere la stessa funzione sistemica ma ha il ruolo di nutrire le fibrocellule durante gli sforzi.

Neoglucogenesi o Gluconeogenesi

La neoglucogenesi è il sistema di neo-genesi del glucosio che si attiva soprattutto in caso di carenza glicemica. Avviene anch'essa nel fegato, ad opera di specifici enzimi, partendo da altri substrati quali:

Amminoacidi neoglucogenetici (circolanti nel sangue, per lo più derivanti dall'assorbimento intestinale post-prandiale);

(circolanti nel sangue, per lo più derivanti dall'assorbimento intestinale post-prandiale); Acido lattico (derivante soprattutto dagli sforzi muscolari anaerobici);

(derivante soprattutto dagli sforzi muscolari anaerobici); Glicerolo (la cui fonte alimentare primaria sono i trigliceridi).

Substrati alternativi

Certi tessuti hanno la facoltà di impiegare substrati alternativi. Il muscolo, ad esempio, ha la capacità di impiegare gli acidi grassi, i corpi chetonici e gli amminoacidi a catena ramificata (BCAA).

Oltre al glucosio il cuore può consumare i cosiddetti corpi chetonici (in misura del 20-30 % sul totale) e anche il cervello, se necessario, è dotato della stessa capacità. Tuttavia, se in quantità eccessive nel sangue, i corpi chetonici tendono ad intossicare i tessuti tra cui anche il sistema nervoso centrale (SNC). Il discorso sarebbe ben più ampio ed articolato, ma non possiamo svilupparlo ulteriormente per ragioni di "spazio".

Come avviene la regolazione della glicemia

Quando la glicemia si alza dopo un pasto, l'organismo la abbassa di conseguenza instaurando una condizione anabolica, ovvero di costruzione e accumulo – riducendo anche i processi catabolici, cioè di demolizione e consumo. Ciò avviene soprattutto grazie alla liberazione di un ormone ipoglicemizzante pancreatico chiamato insulina e alla rimozione del glucagone, che ha l'effetto contrario.

Come vedremo, l'insulina permette l'ingresso del glucosio, degli amminoacidi e di altri nutrienti in molti tessuti e inoltre stimola sia nel fegato che nei muscoli la sintesi di glicogeno, di acidi grassi e quella proteica muscolare; inibisce contemporaneamente la lipolisi, la glicogenolisi, la neoglucogenesi ecc.

Quando la glicemia si abbassa per il digiuno prolungato o per un aumentato dispendio energetico avviene logicamente l'opposto, ovvero si instaura una condizione catabolica di demolizione e consumo. Ciò avviene soprattutto grazie alla liberazione di un ormone iperglicemizzante, anch'esso pancreatico, chiamato glucagone, e alla rimozione dell'insulina.

Il glucagone promuove la glicogenolisi, la neoglucogenesi, la lipolisi, mentre inibisce la glicogenosintesi, la liposintesi e la sintesi proteica.

Questo non è l'unico ormone iperglicemizzante. Assolvono la stessa funzione anche altri mediatori biochimici – dei quali i più indicativi sono le catecolamine – anche se non implicati "normalmente" nell'omeostasi glicemica; inoltre, contrariamente a quanto si possa pensare, non tutti sono dotati di una funzione prettamente catabolica (come il GH, liberato durante l'attività motoria) e non sempre hanno lo stesso effetto sull'organismo (come il cortisolo, secreto in condizioni altamente stressanti o patologiche).

Nota: certe malattie diverse dal diabete, come l'ipertiroidismo o l'ipotiroidismo non compensati, possono alterare la glicemia.