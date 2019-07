Gelato Fatto in Casa: La guida completa di Redazione MyPersonalTrainer

La presente guida affronta a 360 gradi il mondo del gelato artigianale, analizzandone gli aspetti teorici e pratici per conferire al lettore tutte le nozioni utili a produrre un gelato di qualità, direttamente a casa propria e senza l'utilizzo di macchinari costosi.

Dato che un buon gelato è sempre frutto di importanti accorgimenti tecnici e di bilanciamenti accurati della miscela, questa guida è particolarmente approfondita e ricca di riferimenti teorici. Per chi non volesse impegnarsi nella lettura suggeriamo di consultare direttamente le nostre video ricette sulle tecniche di preparazione casalinga di gelati e sorbetti.

INDICE GENERALE